Gündem Mehmetçik sel felaketinde mahsur kalan 545 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi
KASTAMONU SİNOP

Mehmetçik sel felaketinde mahsur kalan 545 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan 545 kişinin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) güvenli bölgelere ve sağlık kuruluşlarına taşındığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Mehmetçik sel felaketinde mahsur kalan 545 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi
Ayancık'ta selde mahsur kalan aile helikopterle tahliye edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik, şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi."

Paylaşımda, bölgedeki vatandaşların tahliye edildiği görüntülere de yer verildi.

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