Mehmetçik sel felaketinde mahsur kalan 545 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik, şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi."

Paylaşımda, bölgedeki vatandaşların tahliye edildiği görüntülere de yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu’daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi. pic.twitter.com/xKArCwxeQN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2021

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