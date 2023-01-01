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Menderes’in idamının üzerinden 62 yıl geçti: Onur madalyasının belgesi Meclis'te

Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak yazılan idamının üzerinden 62 yıl geçen merhum Adnan Menderes'e verilen İstiklal Madalyası'yla ilgili kararname Devlet Arşivleri'nde bulundu. TBMM Kütüphanesi'ne giren kararnamedeki 50 kişilik listede Menderes'in ismi 'Atnan' olarak yer alıyor.

04:00 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adnan Menderes

Adnan Menderes

Türkiye, demokrasi tarihinin en kara günlerinden birini 17 Eylül 1961’de yaşadı. 1950 seçimlerinde iktidara gelen ve 10 yıl başbakanlık yapan Adnan Menderes, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edildi. Kurtuluş Savaşı’na katılması dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla İstiklal Madalyası’yla onurlandırılan merhum Menderes’in demokrasiye kara bir leke olarak geçen 17 Eylül 1961’deki idamının üzerinden 62 yıl geçti.


KARARNAMEDE “ATNAN”

TBMM Kütüphanesi’nce yapılan çalışma sonucu Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi’nden ulaşılan belgeler arasında Adnan Menderes’in de yer aldığı 50 kişiye Kurtuluş Savaşı’nda gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlık dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla İstiklal Madalyası verilmesini onaylayan kararname de bulundu. 1931 tarihli Kararname’de Adnan Menderes’in ismi “Atnan” olarak ifade ediliyor.


SİYASİ TARİHE DAMGA VURDU

Siyasi kariyerine Serbest Cumhuriyet Fırkası’nda başlayan Adnan Menderes, Celal Bayar, İttihat ve Terakki Mektebi’nden hocası Vasıf Çınar ve çok iyi tanıdığı Halit Onaran ile görüşmesi sonrasında CHP’ye katıldı. Atatürk’ün Aydın ziyareti sırasında keşfettiği genç bir teşkilat başkanı olan Menderes, bu tarihten sonra Türk siyasi tarihine damga vuran isimlerden oldu. Menderes, 1931’de aday olmadığı halde milletvekili seçildi ve kendisini aday listesine Atatürk’ün koyduğunu öğrendi.


#Adnan Menderes
#darbe
#demokrasi
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