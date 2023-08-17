Bay Kemal demokrasi adabına sahip değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun seçim sonucuyla ilgili açıklamalarına eleştiride bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonuçlarına ilişkin ifadelerine iktidar kanadından tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu seçimin net ve tartışmasız sonucunda aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçmiş ve Yüce Meclis’te çoğunluğu Cumhur İttifakı’na vermiştir. Bu gerçeği anlamayan tek kiş i defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen Sayın Kılıçdaroğlu’dur” dedi. Kılıçdaroğlu’nun yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçim sonuçlarına saldırdığını kaydeden Çelik, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük” diye konuştu.
KANDİL’E SESSİZ KALDI
Kılıçdaroğlu’nun, seçim süreci boyunca terör odağı Kandil’e karşı net bir tavır koyamadığını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Kılıçdaroğlu, CHP’ye gönül veren vatandaşlarımızın demokratik iradesini istismar etmeye devam ediyor. Bu iradeye saygı duymak yerine, kendi koltuğunu sağlama almak için çirkin sözlerle milli iradeye saldırıyor. Kılıçdaroğlu’nun gerçeklikle bağı kopmuş, siyasi tutumu demokrasi karşıtlığına dönüşmüştür.”