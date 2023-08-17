Bay Kemal demokrasi adabına sahip değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonuçlarına ilişkin ifadelerine iktidar kanadından tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu seçimin net ve tartışmasız sonucunda aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçmiş ve Yüce Meclis’te çoğunluğu Cumhur İttifakı’na vermiştir. Bu gerçeği anlamayan tek kiş i defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen Sayın Kılıçdaroğlu’dur” dedi. Kılıçdaroğlu’nun yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçim sonuçlarına saldırdığını kaydeden Çelik, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük” diye konuştu.