Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Meral Akşener 1915 olaylarına soykırım diyen HDPye lanet okudu
POLİTİKA

Meral Akşener 1915 olaylarına 'soykırım' diyen HDP'ye lanet okudu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasına destek veren HDP'ye tepki gösterdi. Akşener, "Türkiye’nin dışında yer almak demek bu milletin geleceği üzerinde söz sahibi olmaktan vazgeçmek demektir. Lanet olsun bunu diyenlere" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Meral Akşener 1915 olaylarına soykırım diyen HDPye lanet okudu
Arşiv

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesine arka çıkan HDP'ye tepki gösterdi.

"Lanet olsun bunu diyenlere"

Seçimlerde ittifak yaptıkları için, HDP'nin tutumuna karşı sessiz kaldığı öne sürülen Akşener, "HDP’nin sözlerine, söylediklerine bu ülkenin içinde buna Kürtler de dahil olmak üzere bir vatandaş aferin iyi yaptınız derse ben adımı değiştiririm. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla pek çok STK, HDP, Türkiye’nin dışında yer aldılar. Türkiye’nin dışında yer almak demek bu milletin geleceği üzerinde söz sahibi olmaktan vazgeçmek demektir. Lanet olsun bunu diyenlere.” diyerek tepki gösterdi.

HDP'nin 1915 açıklaması

HDP her yıl olduğu gibi sözde 1915 olaylarına destek veren 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin' başlığıyla bir bildiri yayımlamıştı.

Söz konusu bildiride, "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı. 106’ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

HDP'den sözde Ermeni soykırımı için propaganda
GÜNDEM
HDP'den sözde Ermeni soykırımı için propaganda

İYİ Parti ve HDP paralel düşünüyor
GÜNDEM
İYİ Parti ve HDP paralel düşünüyor

İYİ Parti’de kafalar karışık: HDP’lilerin fezlekelerine dosya bazlı karar verilecek
GÜNDEM
İYİ Parti’de kafalar karışık: HDP’lilerin fezlekelerine dosya bazlı karar verilecek

HDP'lilerin fezlekelerine gözü açık 'evet' diyeceğini açıklayan İYİ Partili Ağıralioğlu: Sözlerim sündürüldü
GÜNDEM
HDP'lilerin fezlekelerine gözü açık 'evet' diyeceğini açıklayan İYİ Partili Ağıralioğlu: Sözlerim sündürüldü
Abone Ol Google News
Lider Rize deplasmanında

Lider Rize deplasmanında

​Rizespor-Beşiktaş maçının haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Telekomda kritik mücadele

Telekom'da kritik mücadele

​Galatasaray-Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın.
Hindistan varyantı İstanbulda

​İlk kez görülen vakalar takibe alındı.
Formula 1 <br>yeniden Türkiye'de

Formula 1
yeniden Türkiye'de

İstanbul'daki yarış müjdesi resmen duyuruldu.

​Bakan Koca, aşıdaki son durumu açıkladı.

50 milyon liralık<br>sosyal destek

50 milyon liralık
sosyal destek

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay duyurdu.

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

​Terör örgütü lehine slogan atıp Meclis'i terk etmemişti.

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması
İzmir'de <br>kazanan yok

İzmir'de
kazanan yok

​Trabzonspor, Göztepe ile berabere kaldı.

​Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.