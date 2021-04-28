Meral Akşener 1915 olaylarına 'soykırım' diyen HDP'ye lanet okudu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesine arka çıkan HDP'ye tepki gösterdi.

"Lanet olsun bunu diyenlere"

Seçimlerde ittifak yaptıkları için, HDP'nin tutumuna karşı sessiz kaldığı öne sürülen Akşener, "HDP’nin sözlerine, söylediklerine bu ülkenin içinde buna Kürtler de dahil olmak üzere bir vatandaş aferin iyi yaptınız derse ben adımı değiştiririm. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla pek çok STK, HDP, Türkiye’nin dışında yer aldılar. Türkiye’nin dışında yer almak demek bu milletin geleceği üzerinde söz sahibi olmaktan vazgeçmek demektir. Lanet olsun bunu diyenlere.” diyerek tepki gösterdi.

HDP'nin 1915 açıklaması

HDP her yıl olduğu gibi sözde 1915 olaylarına destek veren 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin' başlığıyla bir bildiri yayımlamıştı.

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Söz konusu bildiride, "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı. 106’ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

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