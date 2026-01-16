Meral Akşener'e dikkat çeken ziyaret: Aylar sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener'den aylar sonra ilk kare geldi
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Küpeli, Akşener’le gerçekleştirdiği görüşmenin sıradan bir nezaket ziyareti olmadığını belirtti.
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli’nin, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e gerçekleştirdiği ziyaret dikkat çekti.Küpeli, bu görüşmenin yalnızca bir nezaket ziyareti olmadığını vurguladı.
Akşener–Küpeli buluşmasının siyasi anlamı
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede buluşmayı, geçmişe duyulan saygının ve siyasette verilen emeğin unutulmaması gerektiğinin bir yansıması olarak nitelendirdi. Küpeli, görüşme sonrası sosyal medya hesabından Meral Akşener ile çekilen bir fotoğrafı paylaşarak,
“Vefa; siyaseti onurlu ve güvenilir kılan bir değerdir”
mesajını paylaştı.
Küpeli ayrıca, Akşener’in Doğru Yol Partisi bünyesinde Genel Başkan Yardımcılığı, Kadın Kolları Başkanlığı, milletvekilliği ve İçişleri Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunduğunu hatırlattı.
