Gündem Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü Alman hükümetinin dayanışmasını taahhüt etti
POLİTİKA

Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Alman hükümetinin dayanışmasını taahhüt etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Merkel, Türk birliklerine acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Türk birliklerine düzenlenen acımasız saldırıları kınadığını ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefonda İdlib'deki güncel durumu ele aldıklarını belirtti.

  • Angela Merkel'in, İdlib ve çevresinde hayatını kaybeden askerlerden dolayı taziyede bulunduğunu ifade eden Steffen Seibert, "Şansölye Merkel, Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılara son vermesi çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.

Mülteciler Ayvacık Sahili’nden botlarla hareket etti
OYNAT 00:00
Mülteciler Ayvacık Sahili’nden botlarla hareket etti
Avrupa'ya geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Çanakkale'de Ayvacık Sahili'nden botlarla hareket etti.

Seibert, iki liderin, ateşkes konusunda yeni bir anlaşmanın acil olarak sağlanmasının gerekli olduğu ve bunun için mümkün olan en kısa zamanda siyasi görüşmelerin başlatılması hususunda hemfikir olduğunu aktardı.

Steffen Seibert ayrıca, Merkel'in İdlib'de yerlerinden edilenlere insani destek konusunda Alman hükümetinin dayanışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taahhüt ettiğini de kaydetti.

Şehit düşmeden bir gün önce yazdı: 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın
GÜNDEM
Şehit düşmeden bir gün önce yazdı: 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın

Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü: İdlib'de yeni adımlar atılacak
GÜNDEM
Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü: İdlib'de yeni adımlar atılacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yasa dışı girişe müsamaha yok
DÜNYA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yasa dışı girişe müsamaha yok

Dört partiden tek ses

Dört partiden tek ses

​İdlib saldırısını şiddet ve nefretle kınadılar.
TSK füze yağdırdı

TSK füze yağdırdı

​Rejim unsurları 500 kiloluk füzelerle vuruldu.
Şehit düşmeden bir gün önce yazdı

Şehit düşmeden
bir gün önce yazdı

Mesajı herkese ders olacak nitelikteydi.
Merkel'den taahhüt

Merkel'den taahhüt

Erdoğan ile görüşen Merkel, çağrıda bulundu.
İdlib'de yeni <br>adımlar atılacak

İdlib'de yeni
adımlar atılacak

İki liderin görüşmesi ardından Beyaz Saray'dan açıklama.
Rusya'ya 3 mesaj

Rusya'ya 3 mesaj

Rus heyet Türkiye'den ayrılacak.
Ses bombaları atılıyor

Ses bombaları atılıyor

​Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu.
BM acil toplanacak

BM acil toplanacak

İdlib için 7 ülke çağrıda bulundu.
Suriye helikopterinin vurulma anı

Suriye helikopterinin vurulma anı

​Kahraman Mehmetçiği arkadaşları tebriğe koştu...
Savaşın seyri değişebilir

Savaşın seyri değişebilir

​Dünya medyası bundan sonra olacakları tartışıyor.
'Baba arkamdan ağlama' demişti

'Baba arkamdan ağlama' demişti

Ocağına ateş düşen şehit babası yürekleri dağladı
Savcılar <br>harekete geçti

Savcılar
harekete geçti

​Sosyal medyayı terörize edenlere soruşturma
Gaziydi şehit oldu!

Gaziydi şehit oldu!

​K. Irak'ta yaralanmıştı iyileşti, 2 gündür İdlib'teydi...
Yüz yüze görüşecekler!

Yüz yüze görüşecekler!

İki liderin temaslarıyla ilgili yeni gelişme...
'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

NATO toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalar.
Büyük hareketlilik!

Büyük hareketlilik!

​Yüzlerce komando Hatay'da, yaşlı teyzeler dualarla karşıladı.
Destek<br>mesajları yağıyor

Destek
mesajları yağıyor

Alçak saldırı sonrası iş dünyası tek yumruk oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.