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Mersin'de de zincirleme kaza meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Türkiye Sakarya'da meydana gelen feci kazayı konuşurken Mersin'den de zincirleme kaza haberi geldi. Yenişehir ilçesi meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

09:06 - 28/12/2023 Perşembe
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Edinilen bilgiye göre, 34 TC 6526 plakalı otomobil, merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı'ndan Mezitli ilçesi istikametine seyir halinde iken Demokrasi Kavşağı'na girdiği sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüjdeki elektrik direğine ardından karşı yönden gelen bir başka araca çarptı.


2 ölü 6 yaralı


Bu sırada köprü altındaki 3 araç daha kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Mehmet Filiz (23) ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.


Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılırken, kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




#Mersin
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#trafik
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