Mersin'de de zincirleme kaza meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Mersin MHP belediye başkan adayları 2024 kesin liste heyecanı yaşanıyor. MHP, yerel seçim için aday başvurularını 13 Kasım-15 Aralık tarihlerinde alındı. 2024 yerel seçimlerinde MHP’den Mersin büyükşehir belediye başkan adayı kim olacağı merak konusu. Peki MHP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu, belli oldu mu? MHP Mersin ilçe belediye başkan adayları isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar.