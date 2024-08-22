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Mersin'de hapis cezası bulunan 20 hükümlü operasyonla yakalandı

Mersin'de polis ekiplerinin operasyonunda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı. Teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli çalışmaya 72 ekipte 246 polis katıldı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

10:30 - 22/08/2024 Perşembe
AA
Mersin'de hapis cezası bulunan 20 hükümlü operasyonla yakalandı!
Mersin'de hapis cezası bulunan 20 hükümlü operasyonla yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


Teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli çalışmaya 72 ekipte 246 polis katıldı.


Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı.


Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Utanç dolu anlar: Mersin Üniversitesi’ndeki mezuniyette Gazze pankartlarını engelleyip bela okudu

Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları durmuyor. İsrail, genç, çocuk yaşlı demeden binlerce masum insanın öldürdü. İsrail’in katliamlarına dünyadan ise tepkiler geliyor. Özellikle Amerika’daki üniversitelerdeki başlayan protestolar tüm Avrupa’ya yayıldı. Öte yandan Mersin Üniversitesi mezuniyet töreninde Gazze’ye destek amacıyla pankart açmak isteyen öğrenciler engellendi. Mersin Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleşen törende Gazze’ye destek mesajı bulunduran pankartı vermek istemeyen öğrenciler ve kimliği belirsiz kişiler arasında gerginlik yaşandı. Gazze'deki İsrail zulmünün hatırlatılması amacıyla hazırlanan pankarttan rahatsızlık duyan bir kişi, "Başlarım Gazze’nizden. Neyin Gazze’si? Gazze’sinin Allah belasını versin ya!" ifadelerini kullandı.


#Mersin
#operasyon
#emniyet genel müdürlüğü
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