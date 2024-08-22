Mersin'de hapis cezası bulunan 20 hükümlü operasyonla yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.