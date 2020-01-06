Gündem Mersinde kırmızı kod teyakkuzu 30 eve tahliye kararı
MERSİN

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu! Mersin hava durumu

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu: 30 eve tahliye kararı

Meteorolojinin Mersin için 'kırmızı kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı yapıldı. Erdemli ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel riski bulunan bir sokaktaki 30 evin tahliyesine karar verildi.

Haber Merkezi DHA
Mersin Valiliği, 30 evin tahliyesine karar verdi.
Mersin Valiliği, 30 evin tahliyesine karar verdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel riski bulunan bir sokaktaki 30 evin tahliyesine karar verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'kırmızı kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin'in Erdemli ilçesinin Akdeniz Mahallesi Salbaşı Sokak'ta bulunan su kanalının aşırı yağış sonucu taşma riskinin bulunması üzerine Mersin Valiliği, bu bölgedeki 30 evin tahliyesine karar verdi.

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Aşırı yağışların akşam saatlerinde başlayacağı belirtilirken, karar üzerine Erdemli Belediyesi ekipleri, sokağa gelerek evlerin tahliye edilmesi için uyarıda bulundu. 250 nüfuslu sokaktaki yaşayan vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştirilecek.

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