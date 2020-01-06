Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu! Mersin hava durumu Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu: 30 eve tahliye kararı Meteorolojinin Mersin için 'kırmızı kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı yapıldı. Erdemli ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel riski bulunan bir sokaktaki 30 evin tahliyesine karar verildi.

Haber Merkezi 06 Ocak 2020, 15:08 Son Güncelleme: 06 Ocak 2020, 15:19 DHA