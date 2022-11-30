Gündem Mersinde korkunç olay 12 yaşındaki kız öğrenci sınıf arkadaşını hortumla döverek öldürdü
MERSİN

Mersin'de korkunç olay: 12 yaşındaki kız öğrenci sınıf arkadaşını hortumla döverek öldürdü

Mersin'de bir okulda meydana gelen olayda, 12 yaşındaki bir kız öğrenci, sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürerek aynı yaştaki sınıf arkadaşı Fatmanisa Yürekli'yi okul tuvaletinde su hortumuyla dövüp, bıçaklayarak öldürdü.

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Haber Merkezi DHA
Mersinde korkunç olay: 12 yaşındaki kız öğrenci sınıf arkadaşını hortumla döverek öldürdü
Mersin

Mersin'de kız öğrenci E.D. (12), sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü sınıf arkadaşı Fatmanisa Yürekli'yi (12) okul tuvaletinde su hortumuyla dövüp, bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi.

Fatma Nisa Yürekli
Fatma Nisa Yürekli

Kurtarılamadı

E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, diğer öğrenciler okul yönetimine bildirdi.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Yürekli´nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına alındı.

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