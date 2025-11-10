Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kaza sonucu 11 kişi yaralandı.
T.T. (58) yönetimindeki 33 APE 854 plakalı minibüs ile E.K. (18) idaresindeki 33 PP 399 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Hal kavşağında çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.