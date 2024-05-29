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Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak geliyor

Ülke genelinde sağanak yağış bekleniyor. Üç bölgede alarm verildi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

17:54 - 29/05/2024 Çarşamba
AA
Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi için sağanak uyarısı
Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için sağanak uyarısında bulundu.


Üç bölgede alarm verildi

Genel Müdürlükten yapılan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevki, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.


Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bekleniyor.


Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.




#meteoroloji
#Hava durumu
#sağanak
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