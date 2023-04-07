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Meteoroloji'den 18 il için sıcaklık uyarısı: Dört derece birden düşecek

Beş günlük hava tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Trakya dışındaki tüm bölgelerde yağışlı hava olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının da iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı değerlendirilmesinde bulunuldu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

10:11 . 7/04/2023 Cuma
Diğer
Meteoroloji 18 ili uyardı.

Meteoroloji 18 ili uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu,
Trakya
kesimi dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak,
Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde
karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere;
Doğu Anadolu’nun batısı
,
Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye
’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Aksaray ve Osmaniye illeri için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Sıcaklıklar 2-4 derece düşecek

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Nerelerde yağış bekleniyor?

Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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#hava durumu
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