Bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu tahminlerine göre, Sivas, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bugün Sivas, Elazığ, ve Bingöl çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.