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Meteorolojiden 7 ile kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Sivas, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Öte yandan yarın öğle saatlerinden sonra da, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinin kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Halil Akkoç
10:30 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu tahminlerine göre, Sivas, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bugün Sivas, Elazığ, ve Bingöl çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Öte yandan Meteorolojinin bir diğer tahminlerine göre de, Batı Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yapılan açıklamada, "16.10.2023 Pazartesi öğle saatlerinden sonra
Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın
ve
Kastamonu
çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
#Batı Karadeniz
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Sakarya
#Düzce
#Zonguldak
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