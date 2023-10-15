Öte yandan Meteorolojinin bir diğer tahminlerine göre de, Batı Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yapılan açıklamada, "16.10.2023 Pazartesi öğle saatlerinden sonra

Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın

ve

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