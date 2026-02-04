Yeni Şafak
Meteoroloji'den bir bölgeye uyarı geldi: Yarın etkili olacak

Meteoroloji'den bir bölgeye uyarı geldi: Yarın etkili olacak

14:554/02/2026, Çarşamba
AA
Ege kıyıları için fırtına uyarısı
Ege kıyıları için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege kıyılarında güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

'Dikkatli olun' uyarısı

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.




