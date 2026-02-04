Meteoroloji'den bir bölgeye uyarı geldi: Yarın etkili olacak

Ege kıyıları için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege kıyılarında güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
'Dikkatli olun' uyarısı
Fırtınayla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
