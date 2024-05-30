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Meteoroloji'den dokuz kent için sarı alarm: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Son değerlendirmeler kapsamında dokuz kente sarı kodlu uyarıda bulunularak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

08:37 - 30/05/2024 جمعرات
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Karaman dışında), Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sinop ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların, Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, Trakya kesimlerinde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



9 KENT İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Amasya, Bolu dahil dokuz kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


Yapılan son değerlendirmelere göre; Öğle saatlerinden itibaren Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saaatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu


İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu


KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu


KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu


EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saaatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu


AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


ADANA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


BURDUR °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


HATAY °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas ve Karaman dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


ANKARA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KONYA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SİVAS °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu


BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Bolu'nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


BOLU °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.


SİNOP °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.


ORDU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu,


DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KARS °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MALATYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu


VAN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu


GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


SİİRT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu


ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

#Hava durumu
#Meteoroloji
#Sağanak yağış
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