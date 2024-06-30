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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Saat verildi

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Karadeniz'in doğusunda gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

12:17 - 30/06/2024 Sunday
AA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre,
Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren Ordu'nun doğusu ile Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli, Giresun çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Doğu Karadeniz
#Meteoroloji
#Ordu
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