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İSTANBUL

Meteoroloji İstanbul dahil çok sayıda ili uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün İstanbul'un kuzey ve doğusu, Karadeniz Kıyıları, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İŞte ülke genelinde il il hava durumu..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: İstanbul, Bursa, Çanakkale il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

KUZEY BÖLGELERİN İÇ KESİMLERİNDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT

Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve İstanbul'un kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kayseri, Aksaray, Niğde ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

KARS °C, 11°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı öğleden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Adıyaman çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Rize'de sel ve heyelana karşı önlemler alınıyor: 16 dere yatağı genişletilecek yapılar yıkılacak
FOTOĞRAF 10
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Proje ile rüsubatın tıkanmaya neden olmaması için dere yatakları temizlenip genişletilecek ve dağ yamaçlarında düşey noktalara tersip bentleri inşa edilecek. Dere yatakları da yapılaşmalardan arındırılacak.
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Türkiye'nin metrekareye düşen yıllık 2 bin 400 kilogram ile en çok yağış alan ili Rize’de, 14 ve 22 Temmuz tarihlerinde yaşanan, 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu, sel ve heyelan felaketlerinin ardından riskli dere yatakları için harekete geçildi.
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Rize Belediyesi tarafından kent merkezinde bazılarının üzeri kapalı riskli 16 derede taşkın önleme projesi başlatıldı. Proje ile sürüklenen rüsubatın tıkanmaya neden olmaması için dere yatakları temizlenip genişletilecek ve dağ yamaçlarında düşey noktalara tersip bentleri inşa edilecek. Dere yatakları da inşa edilen yapılaşmalardan arındırılacak.
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Kent merkezinden irili ufaklı 16 derenin geçtiğini belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, şunları söyledi:<br>“Rize’nin mücavir alanlarında girişle çıkış arasında yaklaşık 16 tane irili ufaklı deremiz var. Bu derelerin hemen hemen hepsini ele aldık. Hem şehir merkezinden denize kavuştukları noktada hem de şehrin hemen arkasından dağ yamaçlarından dağ dibi yolumuza kadar takip altına aldık. DSİ ile bir çalışma yapıyoruz. Bizim daha önceden Paşakuyu Deresi’nde yaptığımız gibi şimdi Dalyan’da, Müftü’de, Portakallık, İslampaşa, Kale Deresi’nde, Reşadiye’de çalışmalar yapacağız\"
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\" Bu çalışmaları hem mevcut dere yataklarını genişleterek hem de şehrin yukarısından dağ yamaçlarından düşey noktalarında tersip bentleri yaparak, oralardan gelen rüsubatların şehirde düz noktadaki dere yataklarını doldurmasını ve kinci bir yağmurda taşkınlık yapmasını önleyeceğiz. İnşallah bu çalışmalarla beraber Rize‘de olağanüstü bir yağış düşmedikten sonra bizim klasik her yıl veya 2- 3 yılda bir olan şehir içerisindeki su basmaların önüne geçmiş olacağız.”
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Dere yataklarındaki binaların kaldırılması ile ilgili çalışma yapacaklarını söyleyen Metin “Mevcutta yapılı olan dere yatağındaki binaların oralardan kaldırılmasıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla önlemler alacağız. Özellikle Çiftekavak’da, Kale Deresi’nde, Değirmendere üzerinde ve diğer küçük derelerimizde geçmişte yapılmış, ciddi anlamda dere yatağının içerisinde olan evler var. Bunların yıkımla ilgili çalışma başlatılacak. Biz de bundan sonra bunların yapılanması ile ilgili önlem alacağız” dedi.<br>Dere yataklarının olduğundan daha da dar bırakıldığında taşkına sebebiyet verildiğinin görüldüğünü söyleyen Metin, Rize'de küçük derelerde önlem almak için mücadele edeceklerini söyledi.<br>
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Rize'de sel ve heyelana karşı önlemler alınıyor: 16 dere yatağı genişletilecek yapılar yıkılacak
Rize'de her yıl can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelan afetlerinin önüne geçilebilmesi için kent merkezindeki riskli 16 derede taşkın önleme projesi başlatıldı.


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