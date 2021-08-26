Metrobüs duraklarını mesken tutmuşlardı: Yankesici 3 kadına suçüstü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos Pazar günü saat 18.30 sıralarında Haramidere Metrobüs Durağı'nda gerçekleşen yankesicilik olayı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler sınırlarındaki metrobüs duraklarının güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin Y.D., B.D., N.A. olduğunu ve 7 yankesicilik olayına daha karıştığı tespit edildi.

DHA

Yapılan operasyonla şüpheliler suçüstü yakalanırken, içinde bin lira, 501 dolar ve 5 euro olan cüzdan da sahibi Filipinler uyruklu M.U'ya teslim edildi.

Üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

REKLAM

GÜNDEM Küçükçekmece'de hareket halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın düştü

GÜNDEM Çalıştığı iş yerini soydu: Güvenlik müdürden 4 milyon liralık vurgun

GÜNDEM İstanbul'da çakarlı araç denetimi: Kuralları ihlal edenlere ceza kesildi

GÜNDEM Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlikçi serbest: Korkutursa saldırmaz diye düşünmüş!