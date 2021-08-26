Gündem Küçükçekmecede hareket halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın düştü
İSTANBUL

Küçükçekmece'de hareket halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın düştü

İstanbul Küçükçekmece'de hareket eden İETT otobüsünden inmeye çalışan kadın, düştü. Ş.A, isimli kadın hafif şekilde yarandı. Şoförün kapının kendiliğinden açıldığını söylediği iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
Küçükçekmecede hareket halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın düştü
Hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten inen kadın dengesini kaybederek düştü.

Küçükçekmece'deki olay, geçen Salı saat 13.15 sıralarında Cennet Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeytinburnu arasında sefer yapan 89A numaralı İETT otobüsünden Ş.A, isimli kadın inmek istedi. Hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten inen kadın dengesini kaybederek düştü.

DHA

Olay sonrası İETT şoförü ifadesini alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

"NORMALDE BURADAN OTOBÜSLER GEÇMİYOR"

Görgü tanığı Ahmet Enver, "Belediye otobüsü geçerken, köşede kadının düştüğünü gördüm. Söylentilere göre, otobüs durmadan gitmiş inerken düşmüş, düşerken kafasını yere vurmuş. Daha sonra ambulans geldi götürdüler. Normalde buradan o otobüsler geçmiyor ama buradan geçmiş" dedi.

DHA

"ŞOFÖR KAPININ KENDİLİĞİNDEN AÇILDIĞINI SÖYLEDİ"

Bir başka görgü tanığı Murat Muğlu ise, "Dışardan sesler geldi. Bir çıktık kadın otobüsten düşmüş. Burada durak yok ama şoför 'bir anlık kapı açıldı' dedi. Kadının da kendiliğinden düştüğünü söyledi. Kadın bir müddet yerde baygındı sonra ambulans geldi götürdü. Biz kaldırmadık boynu kırıktır diye ondan sonra iyiydi. Zaten şoför kapının kendiliğinden açıldığını söyledi" diye konuştu.
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