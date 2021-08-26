Öfkeli kadın tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı

Olay, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki otomobil tamircisinde yaşandı. İddiaya göre, kadın daha önce tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine geldi. İkilinin tartışması burada da devam etti. Öfkeden deliye dönen kadın, ortalığı birbirine kattı.
ÖNCE KEPENKLERE VURDU
Otomobiline binen kadın, aracı ile önce erkek arkadaşının çalıştığı iş yerinin kepenklerine çarptı. Duruma sinirlenen erkek arkadaşının kendisine küfrettiğini duyan kadın, bu seferde de erkek arkadaşına otomobili ile çarparak kepenklere sıkıştırdı.
TEKRAR ÇARPTI
Sıkıştığı yerden kurtulan adam tekrar hakaret etmeye başladı. Kadın da erkek arkadaşına tekrar otomobiliyle çarptı.
'POLİSİ ÇAĞIRACAĞIM'
Yaşananların ardından kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.