Gündem Esenyurtta bir haftada 9 ev soyup 2 araç çalan hırsızlık çetesi yakalandı
İSTANBUL

Esenyurt'ta bir haftada 9 ev soyup 2 araç çalan hırsızlık çetesi yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta hırsızlık çetesi bir hafta içerisinde aynı mahallede 9 farklı eve girdi. Girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarı ile park halindeki araçları da çalan hırsızlar, yakayı ele vereceklerini anlayınca İstanbul’dan kaçmak istedi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile şüpheliler, Tekirdağ civarında kıs kıvrak yakalandı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Esenyurtta bir haftada 9 ev soyup 2 araç çalan hırsızlık çetesi yakalandı
Gündem

Geçtiğimiz hafta 9 farklı eve girerek para, altın, telefon ve kontak anahtarı çalan hırsızlar, bununla yetinmeyip park halinde bulunan otomobilleri de çaldılar. Girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarı ile otomobilleri çalan hırsızlar, araçları ise yok pahasına sattılar.

Gerçekleşen hırsızlıklar karşısında Esenyurt Asayiş Büro ekipleri bir hafta içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarını inceleyerek bir çalışma başlattı. Hırsızlık yöntemlerinde benzerlikler bulan ekipler çevrede olaylarla ilgili güvenlik kamerası çalışması başlattı.

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Pişkin hırsız soyduğu yerin limonatasını içip gitti

30 saatlik kamera görüntüsü incelendi

Yaklaşık 30 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen asayiş büro ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan çete üyelerini tek tek tespit etti.

Yakalanacağını anlayan çete üyeleri ise bir araçla İstanbul dışına kaçarken polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. H.K., H.O., A.S. isimli hırsızlık şüphelileri ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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