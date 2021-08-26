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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: Bir ölü dört ağır yaralı var

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde akraba iki aile arasında çocuklarının kavga etmesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa büyüyerek silah ve bıçakların çekildiği kavgada bir kişi hayatını kaybetti dört kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakırda akraba iki aile arasında silahlı kavga: Bir ölü dört ağır yaralı var
Kavgada ağır yaralanan ağır Remzi Yıldız (35) hayatını kaybetti.

Olay Diyarbakır’ın Hani ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre, akraba iki aile arasında tartışma çocuklarının kavga etmesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada M.Y., M.F.Y., A.Y. ile F.Y. ağır yaralanırken, Remzi Yıldız(35) ise hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekipleri gelirken, acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar önce Hani İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından da Diyarbakır’daki bazı hastanelere sevk edildi.

Hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.

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Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılığı yapan 9 kişiyi tespit etti.
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Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, sabahın ilk ışıklarında operasyon için harekete geçti.
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Belirlenen adreslere şafak vakti Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.
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Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde ekiplerce arama yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Öte yandan evlerde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda ise 7 kök kenevir, 6 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ile 3 mermi ele geçirildi.
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Torbacılara özel harekat destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde ekiplerce arama yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Rastgele ateş açıp dehşet saçtılar: Baba ve oğlu kurşunların hedefi oldu
FOTOĞRAF 12
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Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan lunaparkın köşesinde meydana geldi.
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İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup manavda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
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Bu sırada silahlarını çeken 2 kişi, ateş etmeye başladı.
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Açılan ilk ateş sonrası yaralanan M.T. ve U.B. kaçmaya çalışırken, saldırganlar ateş etmeye devam etti.
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Bu sırada yoldan geçen M.E. ve yanındaki oğlu K.A.E. de kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.
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Çevrede panik ve endişeye neden olan olayda bazı araçlara ve seyyar tezgahlara da kurşun isabet etti.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Polis saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgeyi güvenlik çemberine aldı. soruşturma sürdürülüyor.
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Polis saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgeyi güvenlik çemberine aldı. soruşturma sürdürülüyor.
Title
Polis saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgeyi güvenlik çemberine aldı. soruşturma sürdürülüyor.
Title
Polis saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgeyi güvenlik çemberine aldı. soruşturma sürdürülüyor.
Title
Polis saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgeyi güvenlik çemberine aldı. soruşturma sürdürülüyor.
Rastgele ateş açıp dehşet saçtılar: Baba ve oğlu kurşunların hedefi oldu
Diyarbakır'da seyyar manavdaki husumetlilerine ateş eden 2 kişi, manavda oturan 2 kişi ile o sırada lunaparktan çıkan baba ile 3.5 yaşındaki oğlunu da yaraladı. Polis ekipleri 4 kişinin yaralandığı olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı


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