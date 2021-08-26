Diyarbakır'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: Bir ölü dört ağır yaralı var

Olay Diyarbakır’ın Hani ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre, akraba iki aile arasında tartışma çocuklarının kavga etmesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada M.Y., M.F.Y., A.Y. ile F.Y. ağır yaralanırken, Remzi Yıldız(35) ise hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekipleri gelirken, acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar önce Hani İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından da Diyarbakır’daki bazı hastanelere sevk edildi.

Hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.

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Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılığı yapan 9 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, sabahın ilk ışıklarında operasyon için harekete geçti. Belirlenen adreslere şafak vakti Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde ekiplerce arama yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Öte yandan evlerde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda ise 7 kök kenevir, 6 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ile 3 mermi ele geçirildi. Torbacılara özel harekat destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde ekiplerce arama yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



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