Demet Akalın yangında evini kaybeden Fatma Teyze'ye verdiği sözü tuttu: Haftaya evini teslim ediyor

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Manavgat'taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'nu evini yaptıracağını söylemişti. Akdeniz ve Ege'de devam eden yangınlardan birçok insana yardım eden şarkıcı, Fatma Öksüzoğlu'nun evinin bittiğini söyledi. Twitter'dan evin son halini paylaşan Akalın, "Haftaya Fatma Teyze'min evini ful teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be" diye yazdı. Akalın, o dönem yaşananlardan çok etkilenmiş, yardım derneği kuracağını açıklamıştı. Derneği için isim arayışlarına devam eden şarkıcıya, Sinan Akçıl da destek veriyor.

Haftaya Fatma teyzemin evini full teslim ediyoruz🌹😌çok güzel oldu bee pic.twitter.com/TBju2mcnNY — Demet Akalin (@DemetAkalin) August 25, 2021

HAYAT Demet Akalın yanan evinin önünde uyuyan yaşlı teyzeye ulaştı: Tüm evini döşeyecek