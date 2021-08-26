Hayat Demet Akalın yangında evini kaybeden Fatma Teyzeye verdiği sözü tuttu Haftaya evini teslim ediyor
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Demet Akalın yangında evini kaybeden Fatma Teyze'ye verdiği sözü tuttu: Haftaya evini teslim ediyor

Demet Akalın, Manavgat'taki orman yangınında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttu. Akalın, "Haftaya Fatma Teyze'min evini teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Demet Akalın yangında evini kaybeden Fatma Teyzeye verdiği sözü tuttu: Haftaya evini teslim ediyor
Fatma Teyze'nin yanan evinin önünde çekilen bu fotoğrafı Demet Akalın'ı harekete geçirmişti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Manavgat'taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'nu evini yaptıracağını söylemişti. Akdeniz ve Ege'de devam eden yangınlardan birçok insana yardım eden şarkıcı, Fatma Öksüzoğlu'nun evinin bittiğini söyledi. Twitter'dan evin son halini paylaşan Akalın, "Haftaya Fatma Teyze'min evini ful teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be" diye yazdı. Akalın, o dönem yaşananlardan çok etkilenmiş, yardım derneği kuracağını açıklamıştı. Derneği için isim arayışlarına devam eden şarkıcıya, Sinan Akçıl da destek veriyor.

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