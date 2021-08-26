Ormanı yakanı ihbar eden Özlem: Şahıs madde bağımlısı 'daha da yakacağım' diyor

Akseki'de geçen haziran ayında çıkan Güçlüköy- Manhayıt yangını ve büyük Manavgat yangını ile eş zamanlı 28 Temmuz gecesi çıkan Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi yangınıyla ilgili gözaltına alınan Ali Y., 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı. Ali Y.'yi, yaptığı bir telefon görüşmesinde, kendisinin para karşılığında yangın çıkardığını söylediği ve telefonundaki uygulama sayesinde görüşmelerin ses kaydını aldığını anlatan Özlem T.,'nin ihbar ettiği ortaya çıktı.
'ERKEK ARKADAŞIM DEĞİL YAKIN KÖYLÜM'
Ali Y.'yi ihbar eden ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Özlem T. yaptığı açıklamada Ali Y.'nin sevgilisi olduğu yönünde iddiaları yalanlarken, "Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Bu şahıs benim erkek arkadaşım falan değildir. Herhangi bir bağım veya ilişkim yoktur. Yakın köylümdür" dedi.
'VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM'
Ali Y. ile aralarında geçen konuşmanın detaylarını da aktaran Özlem T., şu şekilde konuştu:
"Şahıs madde bağımlısıdır. Bana tam olarak Gündoğmuş ve Akseki tarafını yaktığını ve köye yakın yerler dahil olmak üzere daha da yakacağını belirtti. Kayıtlarda da mevcut, para karşılığı yaktığını ifade ediyor. 'Para karşılığı yaktım' diyor. Azmettiren şahıslar her kimse Türkiye'nin belirli bölgelerinde bu şekilde madde bağımlılarını para karşılığı kullandıklarını zannediyorum. 3-5 kuruş para karşılığı ormanlarımızı yaktırdıklarını düşünüyorum. Manhayıt ve Gündoğmuş yangınlarından bahsetti. Kendi köylerini de yakacağı yönünde beyanda bulundu. Şahıs bana bu beyanlarda bulunur bulunmaz, ben ihbarımı yaptım. Zannediyorum, yangını çıkardığı zamandan 10 gün sonra falan konuştuk. Ses kayıtlarını devletimizin yetkili birimlerine verdim. Ben vatandaşlık görevim gereği, Alanya'da durduğum için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdim. Onlar da görevlerini en iyi şekilde yaptılar. Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile teyit ettiler. Şahsa yönelik gereken incelemeler, kriminal çalışmaları yaptılar. Her ne kadar inkar etse de yapılan incelemeler sonucu teyit ettiler. Gereken işlemleri de yaptılar diye düşünüyorum." 'KARDEŞİM BOŞBOĞAZDIR'
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Ali Y.'nin ağabeyi Alaattin Y. de kardeşinin alkol ve madde bağımlısı olduğunu anlatmış ve "Kardeşim alkol aldığı zaman bir yerde gündem olan ne varsa onu 'ben yaptım' derdi. Sağa sola hava atmak ve göz korkutmak için böyle yapardı. Kesinlikle kardeşim böyle bir şey yapamaz. Kardeşim hayvansever biridir. Biz böyle bir şey yapmayız. Kardeşim boşboğazdır. Üstüne atılan bu şeyler hoş değil" demişti.
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayıp kısa sürede Akseki, İbradı, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerine sıçrayan orman yangını 10 günde söndürüldü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 75 bin hektar alanın zarar gördüğü yangın, Türkiye’nin en büyük yangınlarından biri oldu.
Yangının ardından yaraların sarılmaya devam ettiği bölgede ağustos ayı başlarında yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte bölgede 1 ay gibi kısa süre içerisinde yeniden hayat belirtisi görüldü. Küllerin arasından yeşeren ilk filizler ise hayıt bitkisi oldu.
Simsiyah orman tabanından yükselen yeşil renkli bitkiler umut ışığı olurken, orman işletme müdürlükleri de yanan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yeşeren bitkilerle ilgili çalışma yapan uzmanlar, ilk olarak sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbitin yanan alanlarda filizlendiğini tespit etti.
Kesilecek ağaçları da işaretleyen uzmanlar, kesim işleri bittiğinde tekrardan yeşertme çalışmaları için ya tohumlama ya da genç fidan dikimi yöntemine başvuracak. 20 metrekarelik yanan alanda en az 15 kökün yeşerdiği gözlendi.
Akseki Orman İşletme Müdürü Mustafa Sedat Çalış, yangının hemen ardından çalışmalara başlayarak doğanın yeniden kendisini toplamasına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Tespit çalışmalarının devam ettiğini de belirten Çalış, Akseki'de dozer ve iş makineleri ile sürüm devam ederken tabiatın da kendisini yenilediğini söyledi.
Çalış, “Sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbit gibi bitkilerin kütük sürgünü vermek suretiyle yenilendiklerini gördük. Yılsonu itibariyle alanın gençleştirme çalışmasına başlamayı planlıyoruz dedi.
Yapılan çalışmalarda tabiatı taklit etmeye çalıştıklarını ifade eden Çalış, “Tabiatın sırrını çözmeye çalışıyoruz. En iyi ormancı tabiatı en iyi taklit edendir. Arazinin toprak ve ana kaya yapısına göre ya doğal gençleştirme ya da dikim yapılacak diye konuştu.
Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi
Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi
Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi
Manavgat'ta yanan orman küllerinden doğuyor: Yedi bitki türü filizlendi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 günde söndürülen 75 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının ardından tabiat yeniden canlanıyor. Küle dönen ormanlık alanda 7 bitki türü filizlendi, 20 metrekarelik alanda 15 bitki yeşerdi.
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Muğla'nın Milas ve Yatağan ile Aydın'ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar, orman yangınlarından hasar almadan kurtuldu.
Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise bir milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.
Görünümüyle kendine hayran bırakan kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri bulunmazken, yüzyıllara meydan okuyan kayaların eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.
Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu: En genci 15 milyon en yaşlısının ise bir milyar yaşında
Muğla'da meydana gelen ve 2 haftadan fazla devam eden yangınlar, Gökbel Vadisi'nde bulunan ve milyon yaşlarda olduğu tahmin edilen kayalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Eşsiz manzarasıyla hayran bırakan kayalar havadan görüntülendi.
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Karaöz Mahallesi Akbaş Beleni mevkiinde kızı Gülsüm Akbaş ile birlikte yaşayan 80 yaşındaki Ümmühani Deniz, 28 Temmuz’da yaşanan yangında her şeyleri yanarken canlarını zor kurtardı. Kendisi gibi ahırı ve koyunları yanan oğlunun ahırının yeniden yapılmaya başlandığını belirten Ümmühani Deniz, kendi ahırı ve evinin de en kısa sürede yapılacağına inandığını söyledi.
Yangın günü yaşadıklarını anlatan Ümmühani Deniz, olay günü evde mahsur kaldığını, canını çocuklarının kurtardığını hatırlattı. 7 çocuk annesi yaşlı kadın Ümmühani Deniz, “Merdivenden inene kadar bu taraf tamamen ateş aldı. Ateşin içinde kaldım. Ben yandım, yandığımda yan taraftaki evin sahibi yangını görmüş kaç yandım gittim dedim. Sonra benim oğlum geldi. Benim omzumdan bir tuttu. Mümkün değil kaldıramadı. Sonra bir daha tuttu sonra yere alevin üstüne kapandı. Beni bıraktı sonra kaçtı gitti...
Yandım yandım diye bağırmaya başladım. Nereye gideceğimi şaşırdım. Diğer tarafta alev yok gibiydi o tarafa yöneldim ardımdan bir alev daha geldi. Çocuk bir daha geldi. Kapıya kadar söndürmeye çalıştı alevleri yine aleve dayanamadı kaçtı gitti. Alevler üstüme üstüme geliyor. Ben yandım diye düşünürken çocuk sağ olsun kafasına ceket gibi bir şey geçirmiş. Elimden tuttu. Asıla asıla diğer tarafa kadar götürdü beni...
Oğlum burada bana hiçbir şey olmaz yanmam dedim. Oğlum aldı beni arabanın içine koydu. Bana bir şey olmadı çok şükür, çocuğum kurtardı. Ellerim yanmıştı o baya geçti ama ayağım geçmedi. Parmaklarım acımıyor artık ama bacağım acıyor” dedi.
Bir baktım ateş gelmiş <br><br> Hasta babasına ve annesine baktığı için bugüne kadar evlenmediğini, kurbanlık satışının yanı sıra bugüne kadar olan tüm birikimlerini yangında kaybettiklerini belirten Gülsüm Deniz ise, yangının gece yarısı saat 02.00 sıralarında geldiğini söyledi.
Yangından önce küllerinin yoğun bir şekilde üzerlerine yağmaya başladığını dile getiren Gülsüm Deniz, Üstüme kepek diye bir şey yağıyordu. Ateş buraya kadar gelmiş ama haberimiz yok. Dışarı çıktığımda buraya kadar gelmiş zaten buraları ıslatayım derken ateş geldi. Merdivene döndüm ama alıp kaçma şansım olmadığı için param pulum hep gitti...
7 tane bilezik, 95 bin lira para hepsi gitti. Parayı yatırayım demiştim kimliği çaldırmıştım onun için çekerler diye yatırmamıştım. Hayvanların yarısı buradaydı yarısı karşı taraftaydı buraya dönüp kaçanlar kilitlenip kaçamamış. 20 tane kadar falan yandı onların. En mağdur olan biziz burada. O kadar eşyam gitti içinde param pulum yandı gitti. Anneme bakacağım diye evlenmedim. Annem de son anda kurtuldu. Yanacakmış az daha. Eli ayağı yanmış. Ayağı da iyice kötü oldu o ne olacak onu da bilmiyorum. Ben anamla birlikte yaşıyorum. Sonunda mağdur olduk diye konuştu.
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti
Anne kız perişan: Antalya'daki yangında tüm birikimlerini kaybettiler
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından çocukları sayesinde kurtulan, el ve ayaklarında yanıklar oluşan 80 yaşındaki Ümmühani Deniz, evini, ahırını, küçükbaş hayvanlarını, 95 bin lirasını ve 7 bileziğini yangında kaybetti. Umudunu yitirmeyen yaşlı kadın, yetkililer tarafından kedisinin de evi ve ahırının yapılacağı günü bekliyor.
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Antalya Orman Bölge Müdürü Dikici, 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve 10 gün boyunca Gündoğmuş, Alanya, Akseki ve İbradı ilçeleri de dahil 5 ilçede 59 mahallede devam eden, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat yangınını ayrıntılarıyla anlattı.
YANGIN SAYISI 180'İ GEÇTİ <br><br> Antalya'da şu ana kadar bu yılki yangın sayısının 180'i geçtiğini belirten Vedat Dikici, 28'inden sonra çıkan yangınların ise büyük afet niteliğinde olduğu için ses getirdiğini söyledi. Dikici, “O zamana kadar bizim 160 civarı yangınımız vardı. Sürekli mücadele ediyoruz. Yılda ortalama Antalya'da 250- 300 orman yangını çıkıyor dedi. <br><br> Bu yıl ayın 27'sinden itibaren başlayan aşırı sıcakların yaşandığını vurgulayan Dikici, “40 derecenin üstünde hava sıcaklığı. Nem oranı yüzde 8, 7 ve 6'ları gördü, neredeyse nemsiz takır takır kuru bir hava. Her yer kurudu. Rüzgar poyraz, saatte 40-50 kilometreleri geçti hatta helikopterle pilotlarımız ölçtüğünde bana '42 knot' dedi yani 84 kilometre diye konuştu.
İkinci yangının çıktığı Kepezbeleni'ne helikopterle rüzgardan giremediklerini anlatan Dikici, “Türbülanstan müdahale etme şansımız olmadı bir müddet. Böyle bir rüzgar, böyle düşük nem ve bu kadar yüksek hava sıcaklığı ve 15 gün süreyle hiç esnemeden devam etti. Bu ne hale getiriyor, artık önümüzdeki bütün orman yanmaya hazır dedi. <br><br> 'DUMANIN ISITTIĞI YER YANMAYA BAŞLADI' <br><br> Önceki yangınlarda alevin, aleviyle ilerlediğine dikkat çeken Dikici, “Şimdi artık bu alevden artık büyük bir atlamayla dumanın ısıttığı yer yanmaya başladı. Zaten bu yangınların büyümesi böyle oldu. Düşünün ilk çıkan yangında, ben Antalya'da helikopterin başında hazır bekliyorum, ihbar geldiğinde bindim. 11'inci dakikasında 2 kilometreyi geçmiş, 2,5 kilometreye yaklaşmıştı. Biz Manavgat'a 22 dakikada vardığımızda Kalemler Mahallesi yanıyordu. Helikoptere 'Önce köyü kurtaralım' diye talimat verdim diye konuştu.
'YANMAYAN HİÇBİR ŞEY YOKTU' <br><br> Saat 00.05'te Kepezbeleni'nden yangın ihbarı geldiğini kaydeden Dikici, şöyle devam etti: “İlk yangında Güğü Kulesi, her yerini görebildiğimiz kuledeydim ve neredeyse yangını kontrol etmek üzereydik. Ufak tefek nüanslarımız kalmıştı. Oradan dürbünle gördük, yangının çıktığı yer Akseki'yi. Yangın bir saatte Oymapınar Barajı'nı geçti, Manavgat'la Oymapınar Barajı arasındaki sırttan aştı, saat 02.30 gibi aşağı indim. Güzelyalı, Oymapınar bölgesinde yanmayan tutuşmayan hiçbir şey yoktu.
EN BÜYÜK ALAN KAYBI İKİNCİ YANGINDA <br><br> Gebece Mahallesi'ne ve öbür taraftan barajın Sevinç Mahallesi tarafına doğru aşan yangının 6 kilometre bantla geldiğini dile getiren Dikici, “Düşünebiliyor musunuz? 2,5 saatte geldiği mesafe Hocalı Mahallesi ve Kepezbeleni'ni aşmış, barajı aşmış, ikinci barajı geçti. Saat 03.00- 03.30 arası da zaten yangın Sarılar'ın üstüne kadar gelmişti. Zaten en büyük alanın yanmasına sebep bu ikinci yangın oldu. Artık evlere, köylere dalınca bizde mecbur önce evleri ve insanları korumanın derdine düştük diye konuştu.
EN GÜZEL ORMAN KAPAN VADİSİ KURTULDU <br><br> İkinci yangının doğudan gelerek, bu bölgelerde birinci yangınla birleştiğini belirten Dikici, Beydiğin'in üstü Murtbeli'nden Kızıldağ'a doğru ilerlediğini kaydederek, “Allah'tan Kızıldağ tarafında yangını kesmeyi başardık. Bir felaket oldu ama Kızıldağ'da kesemesek Antalya'nın en güzel ormanı dediğimiz Kapan Vadisi vardı, 20 bin hektarlık bir orman alanı. Emin olun, 1 metrekare boş ağaçsız yeri yok. Hiçbir yerleşim ve hiçbir boşluk yok ve yangında girip de müdahale edebileceğin hiçbir yeri yoktu. Şükür Allah'a, kapana girmeden kestik dedi.
'YANGIN DEĞİL AFETTİ' <br><br> Diğer tarafta ise Güğbeli'nin altından yangının devam etmesi durumunda, Akseki'nin Murtiçi Mahallesi'ne girerek, Gebece ve Ahmetler mahallelerinin üstünden tekrar Gündoğmuş yangınıyla birleşme tehlikesi yaşandığını dile getiren Dikici, “Şükür ki orada yangını kontrol altına almayı başardık. Yani bu yaşadığımız 10 günlük şey, ben 35 yıldır orman yangınlarıyla mücadele ediyor, yangına gidiyorum. Çok yangın söndürdük ama bu yangın değildi, bu hakikaten bir afetti diye konuştu.
KUZEYLİ RÜZGARA RAĞMEN KUZEYE İLERLEYİŞ <br><br> Yangının kuzeyli rüzgarlar esmesine ve alınan bütün tedbirlere rağmen kuzeye doğru ilerlediğini söyleyen Dikici, “Sabaha yakın güneye doğru ilerliyor, öğleden sonra batıya doğru ilerliyor. Öyle büyük bir felaketti ki bir de yerleşim yerlerinin içine dalması gerçekten bu yangının bu hale gelmesini sağladı. Kaybettiğimiz 7 kişi var. Allah'tan rahmet diliyorum. Evlerini, hayvanlarını kaybedenler oldu, çok kötü günler geçirdik. Herkese geçmiş olsun. Allah tekrar böyle günler yaşatmasın dedi.
3 YÖNTEMLE ORMANLAR YENİDEN YEŞERECEK <br><br> Bundan sonra ne yapılacağıyla ilgili bilgi de veren Orman Bölge Müdürü Dikici, “Tekrar ormanlarımızı yeşerteceğiz. Orman Genel Müdürlüğü'müz 4 daire başkanı gönderdi, yol haritamızı çizdik. Yapacaklarımızı belirledik, ekiplerimizi kurduk. Artık sahayı temizleyip inşallah yeşillendirmenin derdine düştük. Bunu da 3 yöntemle yapacağız diye konuştu. <br><br> Dikici, uygulanacak yöntemleri ise şöyle açıkladı: Hiç ulaşılamayacak, çok taşlık, kayalık zirveler var. Oraları doğal haline bırakacağız ki bunlar zaten çalılık olduğundan kendini yenileme şansı var. Büyük ormanlarımızın olduğu yerler var, bunları tabi olarak gençleştireceğiz. Kozalakların içindeki tohumlar yangın ne kadar şiddetli de olsa kendini kozalağın içinde koruyabiliyor. Bir miktar da elimizde tohumumuz var ve tohum atarak tabi yolla tekrar elde edeceğiz. Bir miktarda gençlikten yanan yerlerimiz var. 20- 25 yaşın altında. Artık oraları da mecburen dozer, makinelerle işleyip dikeceğiz. Köy kenarlarımıza keçi boynuzu gibi biraz daha yangını oyalayabilen türlerden, yangına biraz daha dayanıklı türlerden dikmeye gayret edeceğiz ki, köylerimizi böyle bir felaketten biraz daha iyi koruyabilelim diye. Bu şekilde milletimizle, bütün kurumlarımızla beraber sahayı tekrar yeşil hale getireceğiz.
75 BİN HEKTAR ALAN, 50 BİNİ ORMANLIK <br><br> Yangının etkilediği alan büyüklüğüyle ilgili de bilgi veren Vedat Dikici, ölçümlerin devam ettiğini belirterek, tahminlere göre yangının kapsadığı genel alanın 75 bin hektar, bunun 50 bin hektar civarının orman olduğunu düşündüklerini açıkladı. Yanan alanlardaki 'servet' tabir edilen ağaçların kesilip, satılarak temizleme yoluna gidileceğini de söyleyen Dikici, ormanlık alandaki kayıp ağaç sayısının yaklaşık 12 milyon adet ve 6 milyon metreküp civarında olduğunu da açıkladı. Yangınların nedenleriyle ilgili ise gözaltılar olduğunu, savcılığın soruşturmasının devam ettiğini ve sonuçlarının açıklanacağını da kaydeden Vedat Dikici, orman yangınlarının yüzde 90'dan fazlasının insan eliyle çıktığını vurgulayarak, dikkatli olunması konusunda uyardı.
Dumanın ısıttığı yer yanmaya başladı: Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yangın böyle başladı
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, 10 gün süren Manavgat yangınında zarar gören alanın, 50 bini orman olmak üzere 75 bin hektar olduğunu söyledi. Aşırı sıcak, neredeyse nemsiz, kuru hava ve 84 kilometreyi bulan poyrazda yangınla mücadele ettiklerini anlatan Dikici, “Dumanın ısıttığı yer yanmaya başladı" dedi. Dikici, en büyük alan kaybının ise Kepezbeleni'nden başlayan yangınla yaşandığını açıkladı.