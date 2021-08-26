Ormanı yakanı ihbar eden Özlem: Şahıs madde bağımlısı 'daha da yakacağım' diyor

Akseki'de geçen haziran ayında çıkan Güçlüköy- Manhayıt yangını ve büyük Manavgat yangını ile eş zamanlı 28 Temmuz gecesi çıkan Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi yangınıyla ilgili gözaltına alınan Ali Y., 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı. Ali Y.'yi, yaptığı bir telefon görüşmesinde, kendisinin para karşılığında yangın çıkardığını söylediği ve telefonundaki uygulama sayesinde görüşmelerin ses kaydını aldığını anlatan Özlem T.,'nin ihbar ettiği ortaya çıktı.

DHA

'ERKEK ARKADAŞIM DEĞİL YAKIN KÖYLÜM'

Ali Y.'yi ihbar eden ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Özlem T. yaptığı açıklamada Ali Y.'nin sevgilisi olduğu yönünde iddiaları yalanlarken, "Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Bu şahıs benim erkek arkadaşım falan değildir. Herhangi bir bağım veya ilişkim yoktur. Yakın köylümdür" dedi.

REKLAM

DHA

'VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Ali Y. ile aralarında geçen konuşmanın detaylarını da aktaran Özlem T., şu şekilde konuştu:

"Şahıs madde bağımlısıdır. Bana tam olarak Gündoğmuş ve Akseki tarafını yaktığını ve köye yakın yerler dahil olmak üzere daha da yakacağını belirtti. Kayıtlarda da mevcut, para karşılığı yaktığını ifade ediyor. 'Para karşılığı yaktım' diyor. Azmettiren şahıslar her kimse Türkiye'nin belirli bölgelerinde bu şekilde madde bağımlılarını para karşılığı kullandıklarını zannediyorum. 3-5 kuruş para karşılığı ormanlarımızı yaktırdıklarını düşünüyorum. Manhayıt ve Gündoğmuş yangınlarından bahsetti. Kendi köylerini de yakacağı yönünde beyanda bulundu. Şahıs bana bu beyanlarda bulunur bulunmaz, ben ihbarımı yaptım. Zannediyorum, yangını çıkardığı zamandan 10 gün sonra falan konuştuk. Ses kayıtlarını devletimizin yetkili birimlerine verdim. Ben vatandaşlık görevim gereği, Alanya'da durduğum için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdim. Onlar da görevlerini en iyi şekilde yaptılar. Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile teyit ettiler. Şahsa yönelik gereken incelemeler, kriminal çalışmaları yaptılar. Her ne kadar inkar etse de yapılan incelemeler sonucu teyit ettiler. Gereken işlemleri de yaptılar diye düşünüyorum."

REKLAM

'KARDEŞİM BOŞBOĞAZDIR'

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Ali Y.'nin ağabeyi Alaattin Y. de kardeşinin alkol ve madde bağımlısı olduğunu anlatmış ve "Kardeşim alkol aldığı zaman bir yerde gündem olan ne varsa onu 'ben yaptım' derdi. Sağa sola hava atmak ve göz korkutmak için böyle yapardı. Kesinlikle kardeşim böyle bir şey yapamaz. Kardeşim hayvansever biridir. Biz böyle bir şey yapmayız. Kardeşim boşboğazdır. Üstüne atılan bu şeyler hoş değil" demişti.

FOTOĞRAF 10 Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayıp kısa sürede Akseki, İbradı, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerine sıçrayan orman yangını 10 günde söndürüldü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 75 bin hektar alanın zarar gördüğü yangın, Türkiye’nin en büyük yangınlarından biri oldu. Yangının ardından yaraların sarılmaya devam ettiği bölgede ağustos ayı başlarında yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte bölgede 1 ay gibi kısa süre içerisinde yeniden hayat belirtisi görüldü. Küllerin arasından yeşeren ilk filizler ise hayıt bitkisi oldu. Simsiyah orman tabanından yükselen yeşil renkli bitkiler umut ışığı olurken, orman işletme müdürlükleri de yanan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yeşeren bitkilerle ilgili çalışma yapan uzmanlar, ilk olarak sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbitin yanan alanlarda filizlendiğini tespit etti. Kesilecek ağaçları da işaretleyen uzmanlar, kesim işleri bittiğinde tekrardan yeşertme çalışmaları için ya tohumlama ya da genç fidan dikimi yöntemine başvuracak. 20 metrekarelik yanan alanda en az 15 kökün yeşerdiği gözlendi. Akseki Orman İşletme Müdürü Mustafa Sedat Çalış, yangının hemen ardından çalışmalara başlayarak doğanın yeniden kendisini toplamasına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Tespit çalışmalarının devam ettiğini de belirten Çalış, Akseki'de dozer ve iş makineleri ile sürüm devam ederken tabiatın da kendisini yenilediğini söyledi. Çalış, “Sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbit gibi bitkilerin kütük sürgünü vermek suretiyle yenilendiklerini gördük. Yılsonu itibariyle alanın gençleştirme çalışmasına başlamayı planlıyoruz dedi. Yapılan çalışmalarda tabiatı taklit etmeye çalıştıklarını ifade eden Çalış, “Tabiatın sırrını çözmeye çalışıyoruz. En iyi ormancı tabiatı en iyi taklit edendir. Arazinin toprak ve ana kaya yapısına göre ya doğal gençleştirme ya da dikim yapılacak diye konuştu. Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi Manavgat'ta yanan orman küllerinden doğuyor: Yedi bitki türü filizlendi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 günde söndürülen 75 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının ardından tabiat yeniden canlanıyor. Küle dönen ormanlık alanda 7 bitki türü filizlendi, 20 metrekarelik alanda 15 bitki yeşerdi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 7 Muğla'nın Milas ve Yatağan ile Aydın'ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar, orman yangınlarından hasar almadan kurtuldu. Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise bir milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Görünümüyle kendine hayran bırakan kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri bulunmazken, yüzyıllara meydan okuyan kayaların eşsiz güzelliği havadan görüntülendi. Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu: En genci 15 milyon en yaşlısının ise bir milyar yaşında Muğla'da meydana gelen ve 2 haftadan fazla devam eden yangınlar, Gökbel Vadisi'nde bulunan ve milyon yaşlarda olduğu tahmin edilen kayalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Eşsiz manzarasıyla hayran bırakan kayalar havadan görüntülendi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 10 Karaöz Mahallesi Akbaş Beleni mevkiinde kızı Gülsüm Akbaş ile birlikte yaşayan 80 yaşındaki Ümmühani Deniz, 28 Temmuz’da yaşanan yangında her şeyleri yanarken canlarını zor kurtardı. Kendisi gibi ahırı ve koyunları yanan oğlunun ahırının yeniden yapılmaya başlandığını belirten Ümmühani Deniz, kendi ahırı ve evinin de en kısa sürede yapılacağına inandığını söyledi. Yangın günü yaşadıklarını anlatan Ümmühani Deniz, olay günü evde mahsur kaldığını, canını çocuklarının kurtardığını hatırlattı. 7 çocuk annesi yaşlı kadın Ümmühani Deniz, “Merdivenden inene kadar bu taraf tamamen ateş aldı. Ateşin içinde kaldım. Ben yandım, yandığımda yan taraftaki evin sahibi yangını görmüş kaç yandım gittim dedim. Sonra benim oğlum geldi. Benim omzumdan bir tuttu. Mümkün değil kaldıramadı. Sonra bir daha tuttu sonra yere alevin üstüne kapandı. Beni bıraktı sonra kaçtı gitti... Yandım yandım diye bağırmaya başladım. Nereye gideceğimi şaşırdım. Diğer tarafta alev yok gibiydi o tarafa yöneldim ardımdan bir alev daha geldi. Çocuk bir daha geldi. Kapıya kadar söndürmeye çalıştı alevleri yine aleve dayanamadı kaçtı gitti. Alevler üstüme üstüme geliyor. Ben yandım diye düşünürken çocuk sağ olsun kafasına ceket gibi bir şey geçirmiş. Elimden tuttu. Asıla asıla diğer tarafa kadar götürdü beni... Oğlum burada bana hiçbir şey olmaz yanmam dedim. Oğlum aldı beni arabanın içine koydu. Bana bir şey olmadı çok şükür, çocuğum kurtardı. Ellerim yanmıştı o baya geçti ama ayağım geçmedi. Parmaklarım acımıyor artık ama bacağım acıyor” dedi. Bir baktım ateş gelmiş <br><br> Hasta babasına ve annesine baktığı için bugüne kadar evlenmediğini, kurbanlık satışının yanı sıra bugüne kadar olan tüm birikimlerini yangında kaybettiklerini belirten Gülsüm Deniz ise, yangının gece yarısı saat 02.00 sıralarında geldiğini söyledi. Yangından önce küllerinin yoğun bir şekilde üzerlerine yağmaya başladığını dile getiren Gülsüm Deniz, Üstüme kepek diye bir şey yağıyordu. Ateş buraya kadar gelmiş ama haberimiz yok. Dışarı çıktığımda buraya kadar gelmiş zaten buraları ıslatayım derken ateş geldi. Merdivene döndüm ama alıp kaçma şansım olmadığı için param pulum hep gitti... 7 tane bilezik, 95 bin lira para hepsi gitti. Parayı yatırayım demiştim kimliği çaldırmıştım onun için çekerler diye yatırmamıştım. Hayvanların yarısı buradaydı yarısı karşı taraftaydı buraya dönüp kaçanlar kilitlenip kaçamamış. 20 tane kadar falan yandı onların. En mağdur olan biziz burada. O kadar eşyam gitti içinde param pulum yandı gitti. Anneme bakacağım diye evlenmedim. Annem de son anda kurtuldu. Yanacakmış az daha. Eli ayağı yanmış. Ayağı da iyice kötü oldu o ne olacak onu da bilmiyorum. Ben anamla birlikte yaşıyorum. Sonunda mağdur olduk diye konuştu. Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti Anne kız perişan: Antalya'daki yangında tüm birikimlerini kaybettiler Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından çocukları sayesinde kurtulan, el ve ayaklarında yanıklar oluşan 80 yaşındaki Ümmühani Deniz, evini, ahırını, küçükbaş hayvanlarını, 95 bin lirasını ve 7 bileziğini yangında kaybetti. Umudunu yitirmeyen yaşlı kadın, yetkililer tarafından kedisinin de evi ve ahırının yapılacağı günü bekliyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder