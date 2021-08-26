İstanbul’da ’Yeditepe Huzur’ uygulaması: 144 bin 994 TL para cezası uygulandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

İHA

Uygulamanın bilançosu açıklandı

Uygulama kapsamında 132 bin 438 kişi sorgulanırken, aranan 361 kişi, yoklama kaçağı 174 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 3 bin 353 gram uyuşturucu madde, 313 adet uyuşturucu hap, 46 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 210 adet fişek ele geçirildi. 21 bin 999 araç ve 350 motosikletin denetlendiği uygulamada 704 araç ve motosiklet hakkında işlem yapıldı, 16 araç trafikten men edilerek toplamda 136 bin 307 TL para cezası kesildi. Huzur uygulamasında 978 iş yeri kontrol edilirken, 7 iş yeri ve 20 şahıs hakkında cezai işlem uygulanarak 8 bin 687 TL idari para cezası uygulandı.

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İHA

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