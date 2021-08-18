Taksim’de akılalmaz olay: Örümcek gibi tırmanıp çaldı hurda fiyatına sattı

Olay, geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Habip K. isimli şahsın iş yerini gözüne kestiren hırsız, ilk önce iş yerinin bulunduğu bölgede gezerek keşif yaptı. Hakan Habip K.’nin iş yerinden çıktığını gören hırsız, bir süre bekledikten sonra adeta örümcek adam gibi tırmanarak dükkana girdi. Hırsız, dükkanda bir süre araştırma yaptı. Çalacak bir şey bulamayınca pirinçten yapılma yaklaşık 2 metre boyundaki tarihi şamdanı çalarak kaçtı. Tarihi şamdanı dışarıda bekleyen kağıt toplayıcı arkadaşının aracına koyup, üzerini kasalarla kapatan hırsız, daha sonra bölgeden uzaklaştı. İş yerine gelen Hakan Habip K. durumu polise bildirerek yardım istedi.

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Beyoğlu polisinin yakaladığı hırsız tutuklandı



İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerasına inceledi. Yapılan incelemede hırsızın emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan Yasin B. olduğunu belirledi. Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde hırsız Y.B.’yi Kocatepe Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde kıstırdı. Polise karşısında gören Y.B. kaçmaya başladı. Hırsız Y.B. yaşanan kovalamaca sonucunda yakalayarak gözaltına aldı.

Tarihi şamdanı hurda fiyatına satmış

Gözaltına alınan Y.B. yapılan ilk sorgusunda tarihi şamdanı Bostan Mahallesi Şirket Sokak içerisinde bulunan C.G. isimli şahsa bin 600 TL’ye sattığını söyledi. Bunun üzerine adrese giden polis ekipleri, C.G. ile yaptığı görüşmede 11 parça halinde şamdanı alarak sahibine teslim etti.



Örümcek adam gibi tırmandı, tarihi şamdanı çaldı

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Beyoğlu’nda hırsızın bir dükkana adeta örümcek adam gibi tırmanıp tarihi şamdanı çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın iş yerine tırmanıp camdan içeriye girdiği daha sonra da çaldığı şamdanı çuvalla sırtına alıp kağıt toplayıcı arkadaşının yanına gelip arabasına sakladığı görülüyor.