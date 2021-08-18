Gündem Konyadaki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı
ADANA

Konya’daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı

Adana’da bir kişi, kendisine küsüp Konya’ya giden eşiyle görüşüp barışabilmek için arkadaşlarıyla birlikte bir kamyoneti iterek, bir kamyoneti de anahtar uydurarak çaldı. Çaldığı kamyonun içindeki kredi kartından bin lira çekip Konya’ya giden zanlı, çalıntı araç içinde uyuduğu sırada yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Konya’daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı
Kendisine küsüp Konya’ya giden eşiyle görüşüp barışabilmek için arkadaşlarıyla birlikte bir kamyoneti iterek çaldı.

Olay, 9 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Erdal A. (32), kendisine küsüp evi terk eden eşiyle görüşüp barışabilmek için Konya’ya gitmek istedi. Parası ve aracı olmayan şahıs, bunun için kamyonet çalmaya karar verdi.

AA

İlk kamyoneti iterek çalmışlar

Arkadaşları Ayhan K. (30), Ahmet K. (29) ve Ender A. (27) adlı şahıslardan bu iş için yardım isteyen Erdal A., daha önceden yerini belirledikleri kamyoneti çalmak için harekete geçti. Aracın bulunduğu sokağa gelen zanlılar, sokağın köşe başında oturup bir süre bekledi. Daha sonra aralarından bir şüpheli kamyonetin yanına gitti. Bu arada Ender A. da zanlılara gözcülük yaparken iki zanlı etrafta kimsenin kalmaması üzerine araca doğru yöneldi. Aracı bir süre itekleyen şüpheliler götüremeyeceklerini anlayınca iki zanlı kamyonetten uzaklaştı. Bir süre sonra ekibe bir kişi daha katılınca zanlılar kamyoneti iterek çalıp götürdü. Bu anlar ise anbean görüntülendi.

Hurdacıya satıp parasıyla eğlendiler

Zanlılar, kamyoneti hurdacılık yapan N.K.’ya götürüp 5 bin 500 liraya sattı. Parayı görünce Konya’ya gideceğini unutan Erdal A., 5 bin 500 lirayı arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanında harcadı.

AA

İkinci kamyonette buldukları kredi kartını da kullandılar

Erdal A. daha sonra Konya’ya gitmek için başka bir kamyonet çalmaya karar verdi. Bu arada şüphelilerden Ender A. ikinci hırsızlığa katılmazken, diğerleri bu kez de Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’ne gitti. Burada da kamyoneti anahtar uydurup çalan çalan 3 şüpheli, paraları kalmadığı için çözüm bulmaya çalıştı. Çaldıkları kamyonette kredi kartı ve ehliyet olduğunu gören zanlılar, kimlik bilgilerini kullanarak müşteri hizmetlerini aradı. Zanlılardan biri sevgilisinin telefon numarasını kredi kartı için alternatif iletişim numarası olarak tanımlatıp şifreyi değiştirdi. Yeni şifre de bu telefona gelince kredi kartından bin lira çeken zanlılar Konya’ya gitti. Bu arada kamyoneti çalınan müştekiler, polise haber verdi.

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Çalıntı araçta uyurken yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa sürede güvenlik kameralarından zanlıları tespit edip Konya’ya gittiklerini belirledikten sonra 3 şüpheliyi Konya’da çalıntı aracın içinde uyurken yakaladı. Şüpheliler, daha sonra Adana’ya getirildi.

Yardım edenler de gözaltında

Polis, ilk olayda gözcülük yaptığı tespit edilen Ender A., şüphelilerin iletişime geçtiği S.A. ve kamyoneti satın alan hurdacı N.K.’yı da gözaltına aldı. 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık suçundan kayıt yapılan Erdal A. Ayhan K., Ahmet K. ve Ender A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler N.K. ve S.A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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