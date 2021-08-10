Gündem Dükkanından bilezik gasbedilen kuyumcu İmitasyonları alınca ses çıkarmadım
ANTALYA

Dükkanından bilezik gasbedilen kuyumcu: İmitasyonları alınca ses çıkarmadım

Antalya'da kuyumcu dükkanına giren ve altın zannederek imitasyon bilezikleri gasbeden kapüşonlu iki kişi ile gözcülük yapan iki kişi, polisin üç gün süren çalışması sonucu yakalandı. Kuyumcu Sadık Ekin, "Tüfeği üzerime doğrultarak ateşleyecek konuma geldi. Soygunculardan birinin tezgahın arkasına geçip, imitasyon bileziklerini aldığını görünce ses çıkarmadım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Dükkanından bilezik gasbedilen kuyumcu: İmitasyonları alınca ses çıkarmadım
Kuyumcu Sadık Ekin yaşanan hırsızlık olayını anlattı.

Olay, 6 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında, Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikletle gelen ve başlarında kapüşon bulunan 2 kişi, dükkana girerek pompalı tüfekle kuyumcu Sadık Ekin'i tehdit edip, tezgahta bulunan ve imitasyon olan 60 bileziği gasbetti. Olayın ardından iki şüpheli, motosiklete binerek Masadağı yönüne doğru kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kuyumcu dükkanında inceleme yaparak, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, üç gün süren çalışma sonucu ikisi gözcülük yaptığı belirlenen dört şüphelinin adresleri belirlendi. Şüpheliler, yapılan baskınla gözaltına alındı.

Kuyumcu Sadık Ekin de emniyete davet edilerek şüphelileri teşhis etti ve gasbedilen imitasyon bilezikler iade edildi. Hakkı K.İ. ve Murat Z. ile gözcülük yapan Altay M. ve Turan B.'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kuyumcu Sadık Ekin, “Soyguncular kapıdan girerken ben diğer tarafta namaz kılıyordum. Seccademi kaldırır kaldırmaz, iki kişinin içeri girdiğini gördüm. Soyguncular içeri girer girmez, 'Bu bir soygundur, eller havaya' dediler. Ben de şaşırdım ve 'Ne soygunu' falan dedim. Bu arada içeride oğlum ve misafirim vardı. Soyguncuların üzerine doğru 1-2 adım attım ki elinde pompalı tüfek olan soyguncu silahın kurma kolunu çekti. Tüfeği üzerime doğrultarak ateşleyecek konuma geldi. Soygunculardan birinin tezgahın arkasına geçip, imitasyon bileziklerini aldığını görünce ses çıkarmadım. Polis, 3 gün içerinde gerekeni yaptı. Adamları yakaladılar. Büyük bir başarı sağladılar. Tüm emniyet personeline çok teşekkür ediyorum. İnşallah ağır bir ceza alırlar. Bunların gözü dönmüş. Bunlar para için her şeyi yaparlar" diye konuştu.

Altın fiyatları dibi gördü
EKONOMİ
Altın fiyatları dibi gördü

Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
FOTOĞRAF 8
Title
ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altında yaşanan düşüş sonrasında altın yatırımcıları tedirgin olurken Nevşehir’de hizmet veren Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, değer kaybının telafi olacağını söyledi.
Title
Uzer, Altın dün ABD’de açılan tarım dışı istihdam verilerinden sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilmelerin az da olsa biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak onstaki düşüşü dolardaki yükseliş süspansiyon ettiği için genel bazda altında çok ciddi kayıpların yaşanacağını düşünmüyoruz...
Title
Ancak altının kısa bir süre de olsa 480 ila 490 arasına çekileceğini tahmin ediyoruz. Bugün altında güncel fiyatımız 493 lira civarında. Hafta başında belki 3 ila 5 lira arasında bir değer kaybı yaşayabilir. Ama bu değer kaybını tekrar telafi edeceğini düşünüyorum.
Title
“Altın yatırımcıları tedirgin olmasın” <br><br> Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, orta ve uzun vadede altını yatırım aracı olarak görenlerin tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
Title
Uzer, “Bence altın yatırımcılarının tedirgin olmalarına gerek yok. Altın her zaman dediğimiz gibi orta ve uzun vadeli yatırım aracıdır...
Title
Yatırımcılarımız sabrettiği sürece ve yatırımlarını orta ve uzun vade düşündükleri sürece altından hiçbir şekilde tedirgin olacakları bir durum yok” diye konuştu.
Title
Title
Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzmanlar altın yatırımcılarının tedirgin olacağı bir durumun olmayacağını söyledi.


Abone Ol Google News
Cezayirde yangın faciası

Cezayir'de yangın faciası

Sivilleri kurtarmak isteyen 25 asker hayatını kaybetti.
Çanakkalede insansız helikopter düştü

Çanakkale'de insansız helikopter düştü

​Ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı.
İran destekli örgütten Türkiyeye tehdit: ABD ile sizin aranızda ayrım yapmıyoruz

​Türkiye'nin 10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Aşı olmayan<br> giremeyecek

Aşı olmayan
giremeyecek

​Türkiye Futbol Federasyonu, stadyumlara giriş şartlarını değiştirdi.

​Milas yangını kontrol altına alındı.

​İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı.

​Yunanistan'a yardım için iki uçak gönderilecek.

​TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.
Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.