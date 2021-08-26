Gündem Kadıköyde faciadan dönüldü Çürümüş ağaç otomobillerin üzerine devrildi
İSTANBUL

Kadıköy'de faciadan dönüldü: Çürümüş ağaç otomobillerin üzerine devrildi

Kadıköy'de site bahçesinde bulunan kestane ağacı, otomobillerin üzerine devrildi. Dört otomobil hasar gördü. Bir site sakini, "Sabahın erken saatinde olması büyük şans. Çocuklar oynuyor burada gündüz saatlerinde, o açıdan büyük şans" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kadıköyde faciadan dönüldü: Çürümüş ağaç otomobillerin üzerine devrildi
Ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi Sinan Erdem Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. İşe gitmek için uyanan site sakinleri, bahçeye çıkınca kestane ağacının otomobillerin üzerine devrildiğini gördü. Site sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 4 otomobile hasar veren ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek, kaldırıldı. Devrilen ağacın çürüyen gövdesi dikkat çekti.

Site sakini Ferhat Öz, "Ben geleli otuz yıl oldu, bir hayli yaşlı bir ağaç. Çürümüş ağaç. Kimse yoktu, araçlar park halindeydi. Yaralanan yok ama otomobillerde hasar var" dedi.



"Çocuklar oynuyor burada"

Bir başka site sakini Aykan Uyanıktürk, "Arkada yapılan iskele çöktü sandım. Bahçeye çıktığımda baktım ağaç devrilmiş. Sabahın erken saatinde olması büyük şans. Çocuklar oynuyor burada gündüz saatlerinde, o açıdan büyük şans. Ölüm olmaması sevindirici, onun haricinde yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Esenyurt'ta bir haftada 9 ev soyup 2 araç çalan hırsızlık çetesi yakalandı
GÜNDEM
Esenyurt'ta bir haftada 9 ev soyup 2 araç çalan hırsızlık çetesi yakalandı

Diyarbakır'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: Bir ölü dört ağır yaralı var
GÜNDEM
Diyarbakır'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: Bir ölü dört ağır yaralı var

İstanbul’da ’Yeditepe Huzur’ uygulaması: 144 bin 994 TL para cezası uygulandı
GÜNDEM
İstanbul’da ’Yeditepe Huzur’ uygulaması: 144 bin 994 TL para cezası uygulandı

Ormanı yakanı ihbar eden Özlem: Şahıs madde bağımlısı 'daha da yakacağım' diyor
GÜNDEM
Ormanı yakanı ihbar eden Özlem: Şahıs madde bağımlısı 'daha da yakacağım' diyor

Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar'
GÜNDEM
Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar'
Abone Ol Google News
En çok satan20 ikinci el otomobil

En çok satan
20 ikinci el otomobil

​Fiyatlar 105 bin TL'den başlıyor.
Yatırım içinteşvik edeceğiz

Yatırım için
teşvik edeceğiz

​Birleşik Krallık'tan heyecanlandıran Türkiye açıklaması.
Yunan basını ATAK 2nin gövde gösterisini Yeni Türk tehdidi başlığıyla duyurdu

​"Tahsis ettiği 6,3 milyar dolar Türkiye'nin kota payına karşılık geliyor."

Sağlık Bakanı Koca bir ili böyle uyardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fetih Programı'nda konuşuyor.

Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin altında kaldı.

Hasılatını yüzde 136 artırdı.

'Sabaha kadar uyuyamıyoruz'

'Sabaha kadar uyuyamıyoruz'

​Ankara'nın göbeğinde aslanlar kükrüyor mahalleli dinliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.