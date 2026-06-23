Metrobüste 'gizli çekim'le taciz iddiası: Vatandaş tarafından polise teslim edildi

İstanbul'da saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi istasyonda bulunan bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Durumu fark eden vatandaşlar şüpheliye müdahale etti. Bu sırada vatandaşlarla şüpheli arasında arbede yaşandı. Fotoğrafı çekilen kadın ise

"Bütün gün benim fotoğraflarımı çekmişsin"