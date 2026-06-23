Metrobüste 'gizli çekim'le taciz iddiası: Vatandaş tarafından polise teslim edildi

Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
Şişli'de metrobüs istasyonunda bir kadının fotoğraflarını gizlice çektiği iddia edilen şüpheliyi durumu fark eden vatandaşlar polise teslim etti. Polise teslim edilen şüphelinin telefonunda kadına ait görüntüler bulunurken, mağdur kadın şikayetçi oldu.
İstanbul'da saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi istasyonda bulunan bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Durumu fark eden vatandaşlar şüpheliye müdahale etti. Bu sırada vatandaşlarla şüpheli arasında arbede yaşandı. Fotoğrafı çekilen kadın ise
"Bütün gün benim fotoğraflarımı çekmişsin"
sözleriyle şüpheliye bağırarak tepki gösterdi.
Polise teslim edildi
Polise teslim edildi
Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, kadına ait fotoğrafların bulunduğu tespit edildi. Fotoğrafı çekilen kadının şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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