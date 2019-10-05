Mevlana diyarında bilim festival

‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında Türkiye’de bilimin gelişmesi ve teknolojinin gençlerle tanışması noktasında önemli bir mihenk taşı olan Konya Bilim Festivali başladı. Bu sene ‘Sen de Yapabilirsin’ mottosuyla düzenlenen festival gençlere bilim ve teknoloji alanında ilham vermeyi amaçlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından Konya Bilim Merkezi’nde bu yıl 7’ncisi düzenlenen festival bilim gösterileri, yarışmalar gibi etkinliklere sahne olacak.

Uğur İbrahim Altay, gençlerle vakit geçirdi.

CIVIL CIVIL ORTAM

7. Konya Bilim Festivali’nin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Cıvıl cıvıl ortam. Çok coşkulu bir ortam. Konya geçmişten bugüne ilimin merkezi. 3 gün sürecek bilim festivali hızlandırılmış bir program olarak düzenleniyor. 100 bilimsel etkinlik düzenlenecek. Bilim festivali bu yıl çok daha renkli. Bilim festivaline çevre illerden gençlerimizi de bekliyoruz” dedi.

BİLİME DOKUNMA FIRSATI

Atak helikopteri incelendi.

Festivale gelen her yaştan ziyaretçiye yönelik ilginç ve merak uyandıran 100’den fazla atölye çalışması yapılacak. Katılımcılar, artırılmış gerçeklik, model uzay mekiği, elektronik devre kartı yapımı, mikroskopla mikro dünya ve 3 boyutlu kalemle tasarım atölyeleri öne çıkıyor. Model uçak, Da Vinci, dedektiflik, mekatronik, ed sobey bot, kahvenin kimyası, ahşap tasarım, hama boncuğu ile kodlama, kağıt uçak, gezegenli rüzgâr gülü, matematik 0-1, kâğıt yapım gibi atölyelerde bilime dokunma fırsatını yakalayacak.

REKLAM

Robotik kodlama, borsa eğitimi, 3 boyutlu yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, 360 derece selfie, uçurtma uçurma, mühendislik ve mimarlık, trafik eğitim parkı, cam üfleme sanatı, büyük labirent içinde yön bulma, Konya Gıda Tarım Üniversitesi bilim otobüsü, akıl oyunları, günlük hayatın bilimi, arkeoloji kazı alanı, astronomi uzay, AFAD deprem simülasyon tırı olmak üzere festivalde 19 farklı etkinlik düzenlenecek.

Konya Bilim Festivali’nde milli gururumuz Atak helikopteri ve TB2 S insansız hava aracı da yer alacak. Ayrıca KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünden de eğitim uçakları alanda yerini alacak.

Lazer Labirent Oyun Alanı’nda lazerlere takılmadan parkuru tamamlayanlara ve festivale bisikletiyle gelen katılımcılara da sürpriz hediyeler dağıtılacak.

150 BİN ZİYARETÇİ

Konya Bilim Festivali

Girişlerin ücretsiz olduğu festivale bu sene 150 bin kişinin katılımı bekleniyor. Festivale geçen yıl 100 bin kişi katılmıştı. Üç gün boyunca 10.00-18.00 saatlerinde açık olacak Konya Bilim Festivali’ne bu yıl da 7’den 70’e her yaştan ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Konuşmaların ardından Konya Vali Vekili Hasan Karataş, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular ile protokol ve davetliler 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek festival kapsamında kurulan stantları gezerek öğrencilerle ve katılımcılarla sohbet ettiler.

REKLAM

İlmin merkezi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açılışta yaptığı konuşmada, Konya’nın 12. yüzyıldan itibaren yetiştirdiği ilim, kültür ve sanat insanlarıyla ilmin merkez olduğunu anımsattı. Konya’nın günümüzde de sanayisiyle, üniversiteleriyle, tarımıyla yine ilmin merkezi konumunda olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Burası TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi. 100 bin metrekarelik alanda 26 bin metrekarelik kapalı alanımız mevcut. 6 ana sergi salonumuzda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bilim Festivaliyle de aslında üç günlük hızlandırılmış bir program düzenleniyor. Şu anda 100 alanda bilimsel etkinlikler, bilimsel gösterileri, yarışmalar, simülasyonlar mevcut” dedi.

Festivalin paydaşları

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen festivalin paydaşları arasında Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, Aselsan, Roketsan, Baykar, Omron, Yeni Nesil Mühendislik Okulu, İmas, Habitat, Türk Kızılay, Selçuklu Yüksel Bahadır Bilim ve Sanat Merkezi, Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi, Selected, Ebrar, Fimak, Tekbaş Un, AFAD, STANDART, BTM, Autodesk, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Seka, Süper Bilim Dedektifleri, Kayseri Bilim Merkezi, Ertev, Orman Genel Müdürlüğü, Ben Maker, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, BİSTLAB, ER Metal, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Ticaret Borsası, Konya Emniyet Müdürlüğü, NETCO, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, V!r-Mode ve Yeşilay yer alıyor.