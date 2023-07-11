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Mezarlıkta gasp korkusu: Kabir ziyareti kabusa dönüştü

İstanbul’daki mezarlıklar hırsız ve uyuşturucu madde bağımlılarının yeni meskeni oldu. İBB’nin sorumluluğundaki mezarlıklarda, kabir ziyaretine gelen vatandaşlar gasp ediliyor. Bazı mezarlıkların demirleri çalınırken, vatandaşlar güvenliğin sağlanmasını istiyor.

Yusuf Özdemir
04:00 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Mezarlıklarda güvenlik görevlisi bulunmadığı için vatandaş şikayetleriyle polis ekipleri ilgileniyor.

Mezarlıklarda güvenlik görevlisi bulunmadığı için vatandaş şikayetleriyle polis ekipleri ilgileniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı sorumluluğundaki mezarlıklar, hırsızların ve yasak madde kullananların yeni meskeni oldu. Mezarlık içlerinde bulunan bakımsız yapılarda konaklayan bu kişiler, mezarlıklara ait demirleri de çalıyor. Kabir ziyareti sırasında gasp edilen vatandaşlar, hırsızlara karşı önlem alınmasını istiyor.


MEZARLIKTA UYUYORLAR

Son dönemde vatandaşların ciddi biçimde şikayet ettiği mezarlıkları yerinde inceledik. Topkapı’da bulunan mezarlık, bakımsızlıktan adeta harabeye döndü. Madde bağımlıları mezarlıkların kuytu köşelerinde ve mezarlık içlerinde uyuyor. Objektife yansıyan manzaralar, mezarlıkların içler acısı halini gözler önüne seriyor.


ONLARCA ŞİKAYET VAR

Konuya ilişkin pek çok vatandaş internet üzerinden İBB’ye şikayette bulundu. Vatandaşlar, mezarlıklardaki güvensizlik nedeniyle kabir ziyareti yapamaz hale geldiklerini söylüyor. Özellikle cuma günleri ve dini bayramlarda yoğun olan kabir ziyaretlerinde büyük bir düşüş olduğu belirten vatandaşlar, bu duruma mezarlıklardaki güvensiz ortamın neden olduğunu belirtiyor. İstanbul’daki mezarlıkların bakımsızlığı ise vatandaşların şikayet ettiği diğer bir konu. Pek çok mezarda taşlar kırılıp, demirler çalınmış vaziyette. Duvarların da kırıldığı mezarlıklarda çevre temizliği de tam manasıyla yapılmıyor. Kabirlerin etrafındaki çöplere dikkat çeken vatandaşlar, İBB’nin mezarlıkları kaderine terk ettiğini belirtiyor.


İŞ POLİSE KALDI

İBB’nin güvenliği sağlayamaması nedeniyle hırsızlık ve gasp olaylarının arttığını ifade edilen mezarlıklarda gün aşırı adli olaylar meydana geliyor. Mezarlıklarda güvenlik görevlisi bulunmadığı için vatandaş şikayetleriyle polis ekipleri ilgileniyor.


#mezarlık
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