Mezarlıkta gasp korkusu: Kabir ziyareti kabusa dönüştü

Konuya ilişkin pek çok vatandaş internet üzerinden İBB’ye şikayette bulundu. Vatandaşlar, mezarlıklardaki güvensizlik nedeniyle kabir ziyareti yapamaz hale geldiklerini söylüyor. Özellikle cuma günleri ve dini bayramlarda yoğun olan kabir ziyaretlerinde büyük bir düşüş olduğu belirten vatandaşlar, bu duruma mezarlıklardaki güvensiz ortamın neden olduğunu belirtiyor. İstanbul’daki mezarlıkların bakımsızlığı ise vatandaşların şikayet ettiği diğer bir konu. Pek çok mezarda taşlar kırılıp, demirler çalınmış vaziyette. Duvarların da kırıldığı mezarlıklarda çevre temizliği de tam manasıyla yapılmıyor. Kabirlerin etrafındaki çöplere dikkat çeken vatandaşlar, İBB’nin mezarlıkları kaderine terk ettiğini belirtiyor.