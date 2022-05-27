MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bizim yol haritamızı şehitlerimiz çizmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaretinde konuştu.



#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaretinde konuşuyor. https://t.co/OsW0sZkAex — Yeni Şafak (@yenisafak) May 27, 2022

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Bir sevdaları vardı, vatan ve milletin varoluşu ile bütünleşmişti.

Şehitlerimiz kutlu davamızın şeref tacıdır. Bizim yolumuz hak, hakikat ve Allah'ın yoludur.

Türk milleti üzerinde kimlerin hain planı varsa MHP'nin de onlarla kapanmaz, kapanmayacak hesabı vardır ve yeri geldiğinde bu hesap kıran kırana görülecektir. Bizim yol haritamızı şehitlerimiz çizmiştir.



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Milliyetçi ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa, karanlık emeller tekrar ortaya çıkarsa Türk milletinin 57. Alayı olmaya yeminlidir.