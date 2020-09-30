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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ''Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanında iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi temel gündem olmalıdır'' dedi.

Haber Merkezi AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları;

Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanında iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi temel gündem olmalıdır.

Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır.

Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır.

Parlamenter sistemin oluşturduğu kurumların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması zarurettir.

Tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir Yüce Mahkeme, deyim yerindeyse bir Divan-ı Ali kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır.

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