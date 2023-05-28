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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti bugün bir tarih yazmış iradesine sahip çıkmıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanan seçim sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

20:59 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanan seçim sonrası önemli açıklamalarda bulundu.


Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türk milleti bugün tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir.

Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte k atılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına işaret etmiştir.

Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması ve dünya çapında mukayese üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır.

Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir.

28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı adayı büyük Türkiye ülküsünü desteklemiştir. İstiklal ve istikbal hedeflerimiz sandıkla müdafaa edilmiş, hamd olsun ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır. Milletimiz iftira ve inkâr siyasetine itibar vermemiştir. Milli geleceğimizi zillete değil zafere müstahat olduğu da tescillenmiştir. Küresel lobiler, kulisler, çıkarcılar, entrikacılar, provokatörler, kirli örgütler, tefeciler, bankerler, ABD'sinden AB'sine kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş fakat milli duruşu aşamamışlardır.




Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim zaferinin ardından halka hitap ediyor: İsterseniz buna bir tane daha 'bay' ekleyebiliriz Bay Bay Bay Kemal
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim zaferinin ardından halka hitap ediyor: İsterseniz buna bir tane daha 'bay' ekleyebiliriz Bay Bay Bay Kemal

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferinin ardından Kısıklı'daki konutunun önünde halka hitap etti. Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz. Demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. İradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum'' ifadelerini kullandı. 'Kazanan sadece Türkiye' diyen Erdoğan, ''Seçimler gelir geçer, sel gider kum kalır. Asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması. Milletimizin birliğine, beraberliğine sahip çıkmasıdır. Seçim sonuçları kez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez'' açıklamasında bulundu.


#MHP
#Devlet Bahçeli
#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
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