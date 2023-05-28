Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferinin ardından Kısıklı'daki konutunun önünde halka hitap etti. Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz. Demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. İradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum'' ifadelerini kullandı. 'Kazanan sadece Türkiye' diyen Erdoğan, ''Seçimler gelir geçer, sel gider kum kalır. Asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması. Milletimizin birliğine, beraberliğine sahip çıkmasıdır. Seçim sonuçları kez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez'' açıklamasında bulundu.