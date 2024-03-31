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MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı: Devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm milletimize teşekkür ediyorum" dedi.

Pınar Görgü
12:49 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:30 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Türkiye'de oy kullanma işlemi Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen saatlere göre, bazı illerde saat 07.00'de bazı illerde ise 08.00 itibarıyla başladı.


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 12.45'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'na gelerek sandığa katılım gösterdi. Bahçeli'nin kolunda sargı, yüzünde de morluklar olduğu görüldü.


"İnşallah çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir"

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçeli, yeni yüzyılın mahalli idari seçimleri olarak ilk seçimin gerçekleştirildiğini ifade ederek,
“Seçimlerin bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum”
değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli seçim sonuçlarını partisinin binasından takip edeceğini ifade etti.



#Devlet Bahçeli
#Ankara
#seçim
#MHP
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