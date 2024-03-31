Türkiye'de oy kullanma işlemi Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen saatlere göre, bazı illerde saat 07.00'de bazı illerde ise 08.00 itibarıyla başladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 12.45'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'na gelerek sandığa katılım gösterdi. Bahçeli'nin kolunda sargı, yüzünde de morluklar olduğu görüldü.
"İnşallah çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir"
Bahçeli seçim sonuçlarını partisinin binasından takip edeceğini ifade etti.