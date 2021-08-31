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YEREL GÜNDEM

MHP lideri Bahçeli Türk Tarih Müzesi'ni gezerek Başkan Demirel'den bilgi aldı

Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türk Tarih Müzesi ve Parkı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hizmete açıldı. Bahçeli, "Bu açık hava müzesini, gelecek nesillere emanet edilerek, onların tarih şuuruna erişmelerine destek olacak güzide bir yatırım, mümtaz bir eser olarak görüyorum. Üstelik çok da önemli telakki ediyorum. Burada Türk tarihinin bir özeti vardır" diyerek Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i tebrik etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP lideri Bahçeli Türk Tarih Müzesini gezerek Başkan Demirelden bilgi aldı
Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türk Tarih Müzesi ve Parkı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hizmete açıldı.

Bağlıca Mahallesi'nde inşa edilen ve Ergenekon'an günümüze Türk tarihini heykel, resim, rölyef ve bil panolarıyla anlatan müzenin açılışında konuşan MHP Lideri Bahçeli önemli mesajlar verdi.

ANKARA'NIN PARLAYAN YILDIZI ETİMESGUT

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Etimesgut'u Başkent Ankara’nın parlayan yüzü, yükselen değeri olarak nitelendirirken, "Etimesgut’u her ziyaret edişimde daha gelişmiş, daha güzelleşmiş halde görmekten memnuniyet duyuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı yönetimi altındaki belediyelerin milletine adanmış bir şekilde çalışması hakikaten göz doldurmaktadır" şeklinde konuştu.

ETİMESGUT'A MUAZZAM BİR ESER KAZANDIRILMIŞ

"Etimesgut Belediyesi hak ettiği başarıyı yakalamış, bu ilçemizde mukim vatandaşlarımızın takdir ve tebrikini fazlasıyla kazanmıştır" diyen Bahçeli şunları kaydetti: "Yapımı tamamlanıp sırayı açılışının aldığı “Türk Tarih Müzesi ve Parkı” Etimesgut’a muazzam bir eser olarak kazandırılmış, geçmiş geleceğe halin müşahitliğiyle bağlanmıştır. Böylelikle başarı çıtası daha da yükselmiştir. Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın yapımında emeği geçen en başta Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel olmak üzere, sanatçısından mimarına, işçisinden müteahhidine, proje mühendisinden tasarım ustalarına kadar her kardeşime teşekkür ediyorum. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Bu açık hava müzesini, gelecek nesillere emanet edilerek, onların tarih şuuruna erişmelerine destek olacak güzide bir yatırım, mümtaz bir eser olarak görüyorum. Üstelik çok da önemli telakki ediyorum. Burada Türk tarihinin bir özeti vardır. Burada hâkim olan geçmişin anı ve hatıraları, aynı zamanda istikbalin irade ve istikametine uzanan köprübaşlarıdır".

TARİH VURGUSU YAPTI

Konuşmasında tarih vurgusu da yapan Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük milletlerin büyük tarihleri, çağları bir kırbaç gibi kullanan büyük ataları vardır. Türk milleti büyüktür, tarihi de, ecdadı da büyüktür. Bu büyüklük, ahlaktadır, akıldadır, adalettedir, insaniyettedir, hoşgörüdedir, muktedir ve mücadeleci bir ruhtadır. Tarih, insanlara, toplumlara yaşanmış hadiselerden doğru ve isabetli sonuçlar çıkarmaları için yön vermektedir. Ne kadar geriye bakabiliyorsak, hafızamız ne kadar derinlere inebiliyorsa, o kadar uzağı görmemiz mümkündür. Tarihin dipsiz uçurumu, dününü kaybetmiş, dününden kopmuş toplum ve devletlerle doludur. Bütün dünler bir bakıma bugünün sahnesini gösteren fenerlerdir".

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, müze hakkında bilgi verdi. Müzede Türk tarihini tüm yönleriyle heykel, resim, bilgi panolarıyla anlattıklarını kaydeden Demirel daha sonra MHP Lideri Bahçeli'ye müzeyi gezdirerek detaylı bilgi sundu. Demirel Bahçeli'ye açılışın anısına müzenin girişinde bulunan ve müzenin en büyük heykeli olan Bilge Kağan ve eşi İl-İtmiş Bilge Hatun'un maket heykelini, müzenin kataloğunu ve Kurtuluş Savaşı fotoğrafını takdim etti.

MÜZEDE NELER VAR?

Müzede, Etimesgut Belediyesi Heykel ve Seramik Atölyesi’nde Türk ve yabancı sanatçılar tarafından yapılan 206 heykel sergileniyor. Türk tarihinin farklı dönemlerini anlatan 7 kompozisyon, 4 panaromik resim, 3 Frig kabartması, Göktürk ve Uygur anıtlarının replikaları ile 40 bin kitaplık kütüphane, 650 kişilik konferans salonu, 1.500 kişilik amfi tiyatro yer alıyor. Bir eğitim yuvası olarak da planlanan müzede, Ankara Mimarisi Maketi, Türk Havacılık Panosu, Türk Denizcilik Panosu, Türk Mimarlık Panosu, Türk Arkeoloji Panosu, Türkologlar Panosu, Türk Bilim Tarihi Panosu ve interaktif öğrenme donanımı hizmet veriyor.

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