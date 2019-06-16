Gündem Bahçeliden ABDye S-400 resti Bu iş bitmiştir
POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den ABD'ye S-400 resti: Bu iş bitmiştir

Bahçeli'den ABD'ye S-400 resti: Bu iş bitmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye S-400 alması gerekiyorsa alacaktır, Bu iş bitmiştir. Türkiye ABD'nin ne sömürgesi, ne de eyaletidir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hemşeri dernekleri temsilcilerine hitap etti.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları; 23 Haziran'da İstanbul'un kaderi belirlenecektir. AK Parti ile ahenkli ve uyumla bir dil kullanılacaktır.

Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız. Teşkilatımızın her kademesi fedakarca çalışma halindedir.

  • Cumhur İttifakına yönelik gölge düşürme çabaları beyhudedir. Cumhur İttifakı etle tırnak oldu. Cumhur İttifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır.
  • İstanbul'da seçimlere gölge düşmüştür. CHP'nin adayı başka yerlerin kontrol ve güdümüne girdi. İstanbul için vakit Binali Yıldırım vaktidir.

S-400 çıkışı

  • Türkiye S-400 alması gerekiyorsa alacaktır, Bu iş bitmiştir. Türkiye ABD'nin ne sömürgesi, ne de eyaletidir.

Projelerle boş vaatler kapışacak!
SEÇİM
Projelerle boş vaatler kapışacak!
Bu iş bitmiştir

Bu iş bitmiştir

​MHP lideri Bahçeli'den ABD'ye S-400 resti.
Kandil ve Metina vuruldu

Kandil ve Metina vuruldu

​Pençe Harekatı'yla koordineli hava operasyonu düzenlendi.
Anındakarşılık verildi

Anında
karşılık verildi

İdlib'deki gözlem noktasına saldırı düzenlendi.
Projelerle boş vaatler kapışacak!

Projelerle boş vaatler kapışacak!

Adaylar bugün televizyonda karşı karşıya gelecek.
9 ayın zirvesinde

9 ayın zirvesinde

​Haftalık bazda yüzde 1 getiri sağladı.
Saniyeler<br>kala yetiştirdi

Saniyeler
kala yetiştirdi

​YKS'ye geç kalan öğrencinin imdadına polis yetişti.
Karı koca öldü

Karı koca öldü

Sele kapılan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Hedefinde<br>New York Times var

Hedefinde
New York Times var

ABD Başkanı Trump, gazeteyi sanal ihanet ile suçladı.
Cehennem Deresi'nde çatışma

Cehennem Deresi'nde çatışma

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.
Kur'an-ı Kerim provakasyonu

Kur'an-ı Kerim provakasyonu

​Norveç'te İslam karşıtı grup Müslümanlara hakaret yağdırdı.
Bölgesel değil küresel aktör

Bölgesel değil küresel aktör

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, Asya Zirvesi dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
41 ile yağış uyarısı

41 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Eminönü'nde bulundu

Eminönü'nde bulundu

​Vatandaşlar görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
7,4'lük <br>depremle sarsıldı

7,4'lük
depremle sarsıldı

​Depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.
Amatöre <br>tarihi destek

Amatöre
tarihi destek

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...
Biz yaptık o övündü

Biz yaptık o övündü

​Beylikdüzü eski Belediye Başkanı Yusuf Uzun, Yeni Şafak'a konuştu.
Tatbikat fiyaskosu

Tatbikat fiyaskosu

​Denizkurdu-2019'u taklit etmeye çalışan Yunanistan, cılız tatbikatıyla alay konusu oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.