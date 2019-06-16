Bahçeli'den ABD'ye S-400 resti: Bu iş bitmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hemşeri dernekleri temsilcilerine hitap etti.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları; 23 Haziran'da İstanbul'un kaderi belirlenecektir. AK Parti ile ahenkli ve uyumla bir dil kullanılacaktır.
Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız. Teşkilatımızın her kademesi fedakarca çalışma halindedir.
- Cumhur İttifakına yönelik gölge düşürme çabaları beyhudedir. Cumhur İttifakı etle tırnak oldu. Cumhur İttifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır.
- İstanbul'da seçimlere gölge düşmüştür. CHP'nin adayı başka yerlerin kontrol ve güdümüne girdi. İstanbul için vakit Binali Yıldırım vaktidir.
S-400 çıkışı
- Türkiye S-400 alması gerekiyorsa alacaktır, Bu iş bitmiştir. Türkiye ABD'nin ne sömürgesi, ne de eyaletidir.