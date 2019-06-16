MHP lideri Bahçeli'den ABD'ye S-400 resti: Bu iş bitmiştir Bahçeli'den ABD'ye S-400 resti: Bu iş bitmiştir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye S-400 alması gerekiyorsa alacaktır, Bu iş bitmiştir. Türkiye ABD'nin ne sömürgesi, ne de eyaletidir" dedi.

Haber Merkezi 16 Haziran 2019, 11:50 Son Güncelleme: 16 Haziran 2019, 12:09 Yeni Şafak