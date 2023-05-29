MHP Lideri Bahçeli'den İstanbul'un Fethi mesajı: Yeni bir Türk Yüzyılının ilk adımı

Fetih başka işgal başkadır. Tıpkı fikrin başka fitnenin başka olduğu gibi. Fetih bir gönül hareketi, bir medeniyet hamulesi, bir muhabbet hususiyetidir. Özünde maddi ve manevi emanetlerle yoğrulmuş yüksek bir akıl ve ahlak vardır. İstanbul’un Fethi cihana derin izler bırakmış muazzam bir dirilişin, muhteşem bir atılımın nişanesidir.