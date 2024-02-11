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MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye anlamlı hediye

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, MHP'nin 55. Yıldönümü programı kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye anlamlı bir hediye takdim etti. Yıldız, hediyeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Şanlı ve köklü partimiz MHP’nin, fevkalede coşkulu geçen ve milletimiz namına önemli mesajlar içeren 55.yıldönümü programından sonra Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, 55. Yıldönümü programının anısına hazırladığım portreyi hediye ettim." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:23 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Eyyup Yıldız, MHP lideri Bahçeli'ye hediyesini takdim etti.
Eyyup Yıldız, MHP lideri Bahçeli'ye hediyesini takdim etti.

Yıldızlar Tanıtım ve Organizasyona ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, MHP’nin 55. Yıldönümü programı anısına hazırladığı portreyi Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye takdim etti.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Şanlı ve köklü partimiz MHP’nin, fevkalede coşkulu geçen ve milletimiz namına önemli mesajlar içeren 55.yıldönümü programından sonra Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, 55. Yıldönümü programının anısına hazırladığım portreyi hediye ettim."
ifadelerini kullandı.

"Program salonundaki disiplin,tertip ve görsel etkinlikten ötürü Yıldızlar Tanıtım ve Organizasyona ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi Yönetim Kuruluna teşekkürlerini iletmiştir." diyen Yıldız, "Cenab-ı Allah, partimizin nice şanlı yıllarını, Türk milletine ve bizlere görmeyi nasip eylesin. Her daim varolasın necip Türk milleti ve şanlı MHP" şeklinde konuştu.

#MHP
#Eyyup Yıldız
#Devlet Bahçeli
36 dakika önce
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