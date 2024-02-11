MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye anlamlı hediye

Yıldızlar Tanıtım ve Organizasyona ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, MHP’nin 55. Yıldönümü programı anısına hazırladığı portreyi Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye takdim etti.

"Şanlı ve köklü partimiz MHP’nin, fevkalede coşkulu geçen ve milletimiz namına önemli mesajlar içeren 55.yıldönümü programından sonra Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, 55. Yıldönümü programının anısına hazırladığım portreyi hediye ettim."

"Şanlı ve köklü partimiz MHP’nin, fevkalede coşkulu geçen ve milletimiz namına önemli mesajlar içeren 55.yıldönümü programından sonra Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, 55. Yıldönümü programının anısına hazırladığım portreyi hediye ettim."

"Program salonundaki disiplin,tertip ve görsel etkinlikten ötürü Yıldızlar Tanıtım ve Organizasyona ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi Yönetim Kuruluna teşekkürlerini iletmiştir." diyen Yıldız, "Cenab-ı Allah, partimizin nice şanlı yıllarını, Türk milletine ve bizlere görmeyi nasip eylesin. Her daim varolasın necip Türk milleti ve şanlı MHP" şeklinde konuştu.