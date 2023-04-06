MHP'li Semih Yalçın: Milletvekili aday listesi Devlet Bahçeli'ye arz edildi

14 Mayıs seçimlerine 38 gün gibi kısa bir süre kala nefesler tutuldu. YSK, bu kez de oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Edinilen bilgilere göre, 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak. Bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'i ise yurt dışında yaşıyor.