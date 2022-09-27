Miçotakis iplerin kimin elinde olduğunu itiraf etti: 'Türkiye sadece bizi karşısına almadı'

Bu yılın ortalarına kadar ilişkilerin yolunda seyrettiği Ankara-Atina hattında tansiyon her geçen gün artıyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'ye ait zırhlı araç ve tankların Türkiye'nin çok yakınındaki adalara çıkarılmasıyla farklı bir boyut kazanırken, bu gelişme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara tarafından Yunanistan'a yöneltilen sert sözlere Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten dikkat çeken bir cevap geldi.

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"KENDİMİZE GÜCENİYORUZ"

Miçotakis, "Uluslararası hukukun gücü, silahlı kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam" dedi.

Yunanistan'ın kırmızı çizgilerini açıkça söylediklerini belirten Miçotakis, "Ateşli sözler yerine, nihayet barışçıl eylemleri ve anlamlı diyalog yolunun seçilmesi çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

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"NATO VE AVRUPA'YLA DA MÜCADELE İÇİNDELER"

Kabine toplantısında konuşan Miçotakis, son olarak, "Karşı taraf, yalanlarını ve tehditlerini monoton bir şekilde sürdürebilir ancak bu oyunda tek başına. Sadece Yunanistan'a karşı çıkmıyorlar; bütünüyle Avrupa ve NATO'daki müttefiklerimizle de mücadele içindeler" dedi.