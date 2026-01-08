Mide bulandıran görüntüler: 'Cips' diye satılan 600 kilo ürün ele geçirildi

"Şahinbey’de vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Market, kasap, restoran, hangi işletme olursa olsun, kurallara uymayanlara gerekli işlemleri uygulamaya devam ediyoruz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek"