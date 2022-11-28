MİLGEM dönüm noktası: Erdoğan liderliğinde büyük başarı sağlandı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, resmi ziyaret kapsamında geldiği Türkiye'de, iki ülke arasındaki savunma iş birliği, bölgesel ve uluslararası meselelere dair açıklamalarda bulundu. Pakistan-Türkiye ilişkilerinin örnek niteliğinde olduğunu belirten Şerif, bu tarihi ilişkilerin ortak din, kültür ve dil bağlarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve her iki taraftaki siyasi değişimlerin ötesine geçtiğini kaydetti.
20 YILDA BÜYÜK MESAFE KAT EDİLDİ
Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin birlikte çalışması, ortak araştırma ve geliştirme yoluyla birlikteliğini derinleştirmesi gerektiğine işaret ederek "Türk savunma sanayisi, son 20 yılda tüm engellere ve zorluklara göğüs gererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir başarıya imza attı." ifadelerine yer verdi.
KARDEŞLİK BAĞLARI SAĞLAMLAŞTIRILACAK
Pakistan’ın Türkiye’nin savunma alanındaki en büyük müşterisi olduğunu vurgulayan Şerif, "MİLGEM korvetlerinin inşa edilmesinde iki ülke arasındaki iş birliği, sadece Pakistan donanmasının kapasitesinin artırılması için eşsiz bir değer olmakla kalmıyor, aynı zamanda iki ülke ve iki donanma arasında kardeşlik bağlarını sağlamlaştıracak bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.
CAMMU KEŞMİR VE KUZEY KIBRIS VURGUSU
Şerif, bu yıl iki ülkenin, diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 75'inci yılını kutladığına işaret ederek "Her iki ülke karşılaştıkları tüm sorunlarda daima yan yana durdu. Pakistan ve Türkiye ister Cammu Keşmir ister Kuzey Kıbrıs olsun ulusal çıkarları ilgilendiren tüm meselelerde birbirini destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.
BÖLGESEL KONULARDA BENZER GÖRÜŞLERE SAHİBİZ
Türkiye'nin Cammu Keşmir meselesindeki ilkesel desteğine teşekkür eden Şerif, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası konularda benzer görüşlere sahip olduğunu belirtti. Şerif, Ankara ve İslamabad'ın ikili, bölgesel ve çok taraflı forumlardaki yakın iş birliğinden memnun olduğunu kaydederek ortak zorluklar ve ortaya çıkan tehditlere karşı iki ülkenin çeşitli alanlarda ve özellikle savunmada iş birliğini derinleştirdiğini ifade etti.
EKONOMİ
MİLGEM’de bir gemi daha suya iniyor
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekimde Ankara Spor Salonunda düzenlenen programda AK Parti Türkiye Yüzyılı vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılını 16 madde ile açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı 16 maddeyle Türkiye Yüzyılını; sürdürebilirliğin, kalkınmanın, huzurun, istikrarın, istikbalin, iletişimin, haklının, gücün, değerlerin, başarının, dijitalin, bilimin, barışın, verimliliğin, üretimin ve şefkatin yüzyılı olarak tarif etmişti.
TRT Haberin özel haberine göre, Türkiye Yüzyılı ile çevreden savunmaya, spordan, teknolojiye bir birinden farklı projeler sırasıyla hayata geçirilecek. Türkiye Yüzyılı projelerinin başında HES projeleri, Togg, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, SMA tedavisine ilaç desteği, Salda Gölü Koruma Projesi, Sanayide Yeşil Dönüşüm Projesi, Sosyal Konut Projesi, ATAK-2 Helikopteri, GÖKBEY, HÜRKUŞ-2, MİLGEM, Milli Muharip Uçak ve ULAQ yer alıyor.
SAVUNMA SANAYİİNİN YILDIZLARI 2023TE GÖKLERDETürk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’den (TUSAŞ), HÜRJET, GÖKBEY, ATAK-2 ve Milli Muharip Uçak projelerinde belirlenen takvimde hızla yol alıyor.Cumhuriyetin 100üncü yılına kadar kiminin ilk uçuşunu yapması kiminin hangardan çıkması hedefleniyor. Onlar göklerdeki istikbale sahip çıkacak, Mehmetçiğin gücüne güç katacak.
MİLLİ MUHARİP UÇAK VE HÜRJET’IN 2023’TE HANGARDAN ÇIKMASI PLANLANIYOR Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Altınay Savunma Teknolojileri ortaklığında 2019 yılında başlanan Milli Muharip Uçak ve Hürjet’in kontrol sistemleri, iniş takımları ve test sistemlerini geliştirme faaliyetleri sürüyor.2023-2029 döneminde Milli Muharip Uçak Projesinde yeni aşamaların (detay tasarım ve kalifikasyon fazı) başlatılması planlanıyor. Uçağın 18 Mart 2023te hangardan çıkarılacağını dile getiren TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan sonrasında da yer testlerine geçeceklerini belirtmişti.TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise Milli Muharip Uçakın 18 Mart 2025te uçacağını, 18 Mart 2028de ise Hava Kuvvetlerine teslim edileceğini açıklamıştı.
GÖKBEY 2023E HAZIRLANIYORMilli Muharip Uçakın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açmakapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, Hürjetin birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Sisteminin de tasarım ve kurulumunu yapıyor.Kotil, ATAK-2 ve Hürjeti 18 Mart 2023te gökyüzüyle buluşturmak üzere çalıştıklarını duyurmuştu.Yerli imkanlarla üretilen ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY de 2018de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.Yer ve hava testleri başarıyla devam eden GÖKBEYin 2023te gökyüzünde olması hedefleniyor.
Çok yönlü nitelikleri ile öne çıkan helikopter, hava ambulans ve arama kurtarma alanlarında kullanılacak.GÖKBEY, zorlu iklim ve coğrafi şartlarda yüksek irtifada uçabilecek. 300 kilometre hızla seyredebilecek GÖKBEYin 12 yolcu kapasitesi bulunuyor.
TOGG İLK ÇEYREKTE YOLLARDATürkiyenin vizyon projeleri arasında yer alan Toggun seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü, 29 Ekimde resmen açıldı.Yerli üretim otomobil Mart ayının sonlarında yollarda olacak. İlk yıl 20 bin adet araç üretilecek. Sedan araç ise 2025 yılının ilk yarısında piyasada olacak.1,2 milyon metrekare alan üzerine kurulu fabrika, son teknolojiyle donatılı ve her 3 dakikada bir araç üretme kapasitesine sahip. Fabrikanın hedefi ise 2030 sonuna kadar 1 milyon araç üretmek.
AKKUYUDA SONA GELİNDİTürkiyenin ilk nükleer güç santrali ve enerjide merkez ülke vizyonunun gurur projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi de artık son virajda.Akkuyu Nükleer Güç santrali Türkiyenin toplam enerji ihtiyacının yüzde 10unu karşılayacak.Santralin ilk ünitesi 2023 yılında devreye alınacak.
TÜRKSAT 6A CUMHURIYETİN 100. YILINDA UZAYDA OLACAKYerli haberleşme uydusu Türksat 6Ada kullanılacak alt sistemler, uydu yer istasyonu ve yazılımları milli imkanlarla geliştiriliyor.Türksat 6A’nın mühendislik modeli ekipman ve sistem üretimi tamamlanırken uçuş testleri Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde başladı.Milli haberleşme uydusunun 2023 yılı içinde uzaya gönderilmesi hedefleniyor.
DAG TELESKOBUNUN KURULUMU TAMAMLANIYORErzurumdaki Doğu Anadolu Gözlemevinde (DAG) teleskobun kurulumu gelecek hafta tamamlanacak. Ardından mekanik, optik, elektronik ve yazılımsal testlere başlanacak.Türkiyenin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak gözlemevinin 2023te tamamlanması planlanıyor.Teleskobun mekanik, optik, elektronik ve yazılımsal testlerine başlayacaklarını dile getiren DAG Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, önümüzdeki yılı işaret etmişti: Testler başarıyla sonuçlanırsa ilk ışığımızı 2023te almayı planlıyoruz.
HEDEF DÜNYA BİRİNCİLİĞİ: ATAK-2TUSAŞ tarafından üretilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterinin ardından ATAK-2 için de çalışmalar hızla devam ediyor.ATAK-2nin uçuş kontrol sistemleri, aviyonikler, dişli kutuları ve diğer alt sistemlerini geliştirdiklerini dile getiren TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, yerli helikopteri 2023ün ilk çeyreğinde uçuracaklarını açıklamıştı.ATAK, 5 tonluk bir helikopterdi, ATAK-2 10 tonluk bir helikopter. Tümüyle biz geliştirdik. 1 tondan fazla mühimmat olacak üzerinde. Tüm sofistike elektronik savaş sistemleri, düşmanı izleyen, uzaktan vuran sistemler yer alacak.
ULAQDA İKİNCİ ÜRETIM BAŞLADIARES Tersanesi ile Meteksan Savunma, rüştünü ispatlayan ULAQ serisinde ikinci botun üretimine başladı.Savunma Sanayi Başkanlığı için yürütülen proje kapsamında, ULAQ SİDA serisinin ikinci ürünü DSH opsiyon görev yüklü versiyonunun üretimine Antalya Serbest Bölgesindeki ARES Tersanesinde başlandı.ARES Tersanesi İnsansız Sistemler Proje Yöneticisi Onur Yıldırım, yeni ULAQı şöyle anlattı:Denizaltı Savunma Harbi opsiyon görev yüklü versiyon, prototip bottan teknik olarak daha üstün özelliklere sahip olacak. Üzerine koyduğumuz silah yükü daha gelişmiş olacak. Prototip olarak ürettiğimiz ULAQ, 2 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahipken yeni üretilecek ULAQ SİDA (DSH) botunda bu miktar 4,5-5 tonları bulacak. Mevcut botta güdümlü füze ya da 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilebilirken yeni üretilecek botumuz aynı anda hem liman savunma hem su üstü harbi görevlerini icra edebilecek kabiliyete sahip olacak.Yeni ULAQ Botunun Kasım 2023te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi bekleniyor.
MİLGEM: İSTANBUL FIRKATEYNİCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞnin ana yüklenici olduğu gemi inşa projesi İstanbul Tersane Komutanlığında sürüyor.Fırkateyn tamamlandığında tam boyunun 113 metre ve genişliğinin 14,4 metre olması planlanıyor. Yaklaşık 3 bin ton deplasmana sahip İ sınıfı fırkateyn, Ada sınıfı korvetlerden farklı olarak satıhtan havaya güdümlü mermi bulunduracak ve fırlatabilecek. İ sınıfı fırkateyn, milli bir elektronik harp sistemine ve yeni nesil milli savaş yönetim sistemine, geliştirilmiş silah, radar ve sensörler ile muhabere ve seyir sistemlerine yüzde 75’in üzerinde yerli katkı payıyla sahip olacak.İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyninin 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.
TÜRKİYENİN 5G YOLCULUĞU BAŞLADIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5Gnin etkileyeceği tüm sektörlerle kapsamlı bir çalışmayı hızlı yürütüp, Türkiyeyi geleceğin teknolojisine bir an önce hazır hale getireceklerini belirtmişti.5G ihalesinin 2023te yapılacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şu sözleri kullanmıştı:Dünyanın transit merkezi İstanbul Havalimanında başlatacağımız 5G kıvılcımını 3 babayiğit operatörümüzün de desteği ve vizyonuyla ülkemizin dört bir yanına yayacağız. Ülkemizde, 2023 yılı itibarıyla bu teknolojiyi yaygınlaştırmak üzere, 5. nesil mobil teknolojiyi ifade eden 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım yaparak yoluna devam edecektir.
CUMHURBAŞKANI PAZAR GÜNÜ İSTANBULDA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konyanın ardından pazar günü Nef Stadında yapılacak olan AK Parti Büyük İstanbul Buluşmasına katılacak.Erdoğan burada 2023 seçimlerine yönelik mesajlar verecek. Birlik, İrade, Zafer kampanyası kapsamında AK Parti İstanbulda sahadaki çalışmalarını hızlandıracak.Sandık görevlileri, 14 hafta boyunca seçmenleri ziyaret edecek. 39 ilçede 2 milyon üye ise milletvekilleriyle beraber hanelerin kapısını çalacak.
'Türkiye Yüzyılı' başlıyor: İşte hayat geçirilecek vizyon projeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim'de açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile çok sayıda proje hayata geçirilecek. Türkiye Yüzyılı projelerinin başında HES projeleri, Togg, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, SMA tedavisine ilaç desteği, Salda Gölü Koruma Projesi, Sanayide Yeşil Dönüşüm Projesi, Sosyal Konut Projesi, ATAK-2 Helikopteri, GÖKBEY, HÜRKUŞ-2, MİLGEM, Milli Muharip Uçak ve ULAQ yer alıyor.