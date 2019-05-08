Millet hakem olacak

Üç aylık bir sürenin ardından AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sinsice operasyon yürütenleri bildiklerini, itirazla milli iradeye saygıyı yerine getirdiklerini belirtti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Hiç şüphesiz bu seçimlerin en tartışmalı konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçları olmuştur. Sandık sonuç tutanakları ile ilçe seçim birleştirme tutanakları ve geçersiz oylarla ilgili itirazlar netleştikçe karşımıza bambaşka bir manzara çıktı. Bu süreçte gördük ki AK Parti’ye oy veren 15 bin seçmenin iradesi alenen gasbedilmiştir. Bu hataların bir kısmı sehven yapılmış olsa da önemli bir bölümünde kasıt olduğu açıkça ortadadır, bellidir.

İRADE GASBINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

İstanbul’da hem seçmen listeleriyle hem sandık kurulu üyeleriyle ilgili ciddi yolsuzluklar, kanuna aykırı uygulamalar olduğunu gördük. Yaptığımız her itirazın gerisinde inkarı mümkün olmayan somut deliller var. Aradaki fark neredeyse yarı yarıya azalmamış olsaydı, mesele buralara kadar zaten gelmezdi. Gözümüzün önünde tüm çıplaklığıyla duran bir irade gasbını görmezden gelemeyiz. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak, milletimiz bizden hesap sorar.

İÇİMİZE KURT DÜŞÜRMEYE YETTİ

Sadece iptal oylarının sayımı ile ve birleştirme tutanaklarının düzeltilmesiyle böylesine büyük bir oy sayısının ortaya çıkması dahi içimize kurt düşürmeye yetti. İstanbul’daki 62 bin sandık görevlisinden 20 bine yakınının seçim kanunundaki açık emre rağmen kamu görevlileri arasından değil, banka ve özel okul çalışanları arasından seçilmiş olması şüphelerimizi daha arttırdı.

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KİRLİ ELLER BU NOKTAYA GETİRDİ

Seçimler öncesinden başlayarak birtakım kirli ellerin işin içine girdiği ve konuyu adım adım bu noktaya getirdiği anlaşılıyor. Organize bir yolsuzluk, tam kanunsuzluk ve usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz. İptal edilen oyların çok büyük bir bölümünün AK Parti’ye ait çıkmasını kimse masum bir hata ve yanlış olarak izah edemez. Biz sadece gasbedilen haklarımızın ve yapılan açık usülsüzlükten, yolsuzluktan kaynaklanan hataları, yanlışları düzeltmenin peşindeyiz.

DEMOKRASİMİZİ GÜÇLENDİRECEK ADIM

Seçimler 23 Haziran 2019 Pazar günü yenilecek. Kararın ülkemize, milletimize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kararı, siyasetçiler olarak sorunlarımızı demokrasi ve hukuk içinde çözme irademizi güçlendirecek, hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz. Türkiye bir demokrasi ve hukuk devletidir. YSK tam tersi yönde bir karar vermiş olsaydı, biz yine buna uyacaktık. Biz sadece milli iradeye saygının gereğini yerine getirdik. İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı, demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz.

Karanlık odaklara fırsat vermeyeceğiz

Erdoğan, “Ülkemizin yeniden siyaset ve toplum mühendislerinin operasyon alanı hale gelmesine izin vermeyeceğiz. Milli iradenin önünden, arkasından dolaşarak sandığa gölge düşürmeye çalışanlara meydanı bırakmamakta kararlıyız. Bu amaçla perde arkasından sinsice operasyon yürütenlerin de sahada kendine yer açmaya çalışanların hepsini biliyoruz. Bunların oyunlarını da milletimizle beraber Allah’ın izniyle bozacağız. Armut piş, ağzıma düş misalı oturdukları yerden sadece bize hata yaptırarak, ülkenin yönetimine el koymayı hesaplayan karanlık odaklara bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz” dedi.

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Herkes haddini bilecek

Seçimlerinin yenilenmesine yönelik TÜSİAD’dan gelen eleştirilere de değinen Erdoğan, “Bazı iş adamı grupları, dün açıklanan bu karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Güzel... Bundan sonra da tabii ki bizden bu tavırlarınızla, ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde, sizler, burada seçim hukukunun işletildiği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız, işte bunlar normalleşmeyi getirmez. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek. Ekonomi ile mi uğraşıyorsun? İş adamı mısın? Sen işini yap, sana düşeni, sandığına git kullan ama kalkıp da seçim yargısının bu noktada vermiş olduğu karara adeta müdahale mahiyetinde açıklamalar yaparsanız bu sizin de nerede durduğunuzu, nereye oturduğunuzu gayet güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Müsaade edin de bizim de size bakış açımız değişecektir. Biz bu ülkede siyaset yapıyoruz” dedi.

Ekonomik sabotaj

Erdoğan, “Son dönemde ekonomide yaşanan dalgalanmaların sebebini doğru okumazsak, yanlış sonuçlara varmamız kaçınılmaz olur. Ülkemizi küresel bir senaryo doğrultusunda yeniden dizayn etmek isteyen bir projeyle karşı karşıya olduğumuz artık su götürmez bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bu dayatmaya karşı biz milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıktıkça ülkemize yönelik saldırılar, özellikle de ekonomimize yönelik sabotajlar artıyor. Hiç şüphesiz bizim eksiklerimiz olabilir ama bugün önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj halidir” uyarısında bulundu.

Bizim adayımız Binali Yıldırım

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, seçime kadar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın süreci götüreceğini ve göreve başladığını söyledi. YSK kararının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğünü belirten Erdoğan, “Az önce kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Hem ramazan-ı şeriflerini kutladım hem de verilen kararın ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundum” dedi. “Bahçeli ile yine bir ortak miting bekleyelim mi?” sorusuna Erdoğan, “Onları henüz daha görüşmüş değiliz. Tabii bu arada bir araya gelip bu süreci değerlendirmemiz, inanıyorum ki İstanbul’umuz için çok çok faydalı olacaktır” cevabını verdi. Bir başka soru üzerine Erdoğan, “İstanbul’daki bu seçimin adayları bellidir, şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey’dir” dedi. Bir gazetecinin “8 yıl aradan sonra Öcalan’ı, avukatlarının İmralı’da ziyaret etmesi muhalefet tarafından ‘yeni bir çözüm süreci’ olarak da yorumlandı” demesi üzerine Erdoğan, “Bir çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

Sütlüce’de toplantı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısının ardından İstanbul’a geçti. Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı’nda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım karşıladı. Erdoğan, Yıldırım ile Sütlüce’de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geçerek, parti yöneticileri ve bazı bakanlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren seçim toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Binali Yıldırım, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.

SEÇİM Sandıkta tek pusula olacak