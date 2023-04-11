Milletvekili adayı olamayan İbrahim Tatlıses'ten: Benim meselem Erdoğan

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için milletvekili adayları belirlendi. Çok sayıda isim, milletvekili adaylığı için partilerin listelerine girmeye çalıştı.

İçlerinde tanınmış ve ünlü isimlerin de yarıştığı milletvekilliği adaylığında, bazı isimler liste dışı kaldı. Bu isimlerin en başında olanlardan biri de ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses. Geçmişte 4 defa AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen türkücü İbrahim Tatlıses'ten yeni bir hamle gelmişti.

5. kez de olmadı

Tatlıses, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için memleketi Şanlıurfa'dan 5. kez milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. Ancak ünlü türkücü, milletvekili adaylarının olduğu listede kendine yer bulamadı.

"Benim meselem Türkiye"

5. kez hüsrana uğrayan Tatlıses, milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından bir paylaşım yaptı. Tatlıses paylaşımında, "Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem Sayın Erdoğan. Gerisi tegoti, çıgoti" ifadelerini kullandı.

Anlamı nedir?

Öte yandan İbrahim Tatlıses, 'Tegoti çıgoti' ifadelerini daha önce de kullanmış, merak konusu olunca konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Tatlıses, "TE GO Tİ ÇI GOTİ ne demektir diyenlere - Te go ti çı goti - Sen dedin ne demedin anlamına gelir yani boş battal gibi bir şey Kürtçedir." demişti.







