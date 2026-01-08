Yeni Şafak
Milletvekilleri belediye başkanlarının emrinde

Uğur Duyan
04:008/01/2026, Perşembe
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilan ettiği normalleşme stratejisine karşın CHP'de parti içi dengelerde normalleşme yaşanmıyor. Yerel seçimlerden sonra hem parti hiyerarşisinde hem devlet protokolünde milletvekillerinin gerisinde kalması gereken yerel yöneticiler, parti içinde hiç olmadığı kadar etkinlik kazandı. Belediye imkanlarını ellerinde bulunduran başkanlar, milletvekillerine emir verir duruma gelirken, CHP il ve ilçe başkanlarının da bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor.

CHP lideri Özel, pazartesi günkü kapalı grup toplantısında vekillere “İl ve ilçe başkanlarımızın belediye başkanlarımızla didişmesine izin vermeyin” uyarısında bulundu. Buna karşın belediye başkanlarının, yerel yönetimlerin maddi imkanlarını kullanarak milletvekillerinin üzerinde hegemonya oluşturmaya başladığı bildirildi. Partili kaynaklar Özel’i, “Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Özgür Bey, ‘Kemal Bey ilçe başkanlarının adını bilmez, belediye başkanlarını tanır, partiyi de bu ilişkiler üzerinden yürütür’ eleştirisinde bulunurdu. Şimdi kendisi aynı duruma düştü” diye eleştirdi.


DENGELER İMAMOĞLU İLE BOZULDU

31 Mart seçimlerinden sonra CHP'de belediye başkanlarının elinin güçlendiğini ifade eden CHP kaynakları, “Parti içinde elinde para ve güç olan taraf belediye başkanları. Vekiller artık belediye başkanlarının emrindeler. Onların taleplerini yerine getirmek için çalışıyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Bu durumun Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilmesinden sonra başladığı bilgisini veren kaynaklar, Özel döneminde CHP içi dengenin örgütlerden hızla belediyelere kaydığını ifade etti.


