Milletvekillerine maaş kesme cezası yolda

TBMM’de içtüzük değişikliği için çalışmalar devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un içtüzük değişikliği mesajından sonra Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın aralık ayında Fransa Parlamentosunda Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri Raporu’nu hazırlayarak milletvekillerine dağıttığı ortaya çıktı. Rapor, yasama faaliyetlerinin hızlandırılması için komisyonları merkeze alan bir model öneriyor. Bu modelde yasaların ana metni komisyonlarda yazılacak.

Meclis'teki disiplin cezası modeli de değişecek. Buna göre, milletvekillerini uyarmak ve düzene davet etmek disiplin cezası olmaktan çıkacak, basit sözlü ihtar şeklinde olacak. Mevcut İçtüzükte tüm uyarılar ve cezalar TBMM tutanaklarına geçiriliyor. Önerilen modelde ise tutanaklara geçen uyarı cezası getirilecek. Eğer ki bir uyarı tutanaklara işlenirse, uyarı alan milletvekillinin maaşı bir ay süreyle dörtte bir oranında kesilecek. Kınama cezası alan vekilin maaşının yarısı kesilecek. Geçici çıkarma ya da Meclis’ten uzaklaştırmada ise 2 ay süreyle yarım maaş kesintisi, 15 birleşim (gün) Meclis çalışmalarına ve binaya giriş yasağı verilecek. Suçun tekrarında bu cezanın süresi 30 birleşim olacak.