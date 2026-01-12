Milyonlarca emekliyi ilgilendiren tarih belli oldu: TBMM’de kritik görüşme 15 Ocak'ta

Yeni Şafak
11:0512/01/2026, Pazartesi
Düzenlemenin ilk durağı 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu olacak.
Düzenlemenin ilk durağı 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu olacak.

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.


Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek düzenleme ile bugünkü 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarılacak. Bu artış yaklaşık yüzde 18,40'lık bir mali iyileştirmeye denk geliyor.


EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLUYOR


TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 9 Ocak'ta TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, en düşük emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarını paylaşmıştı.


Güler, yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlığı'na 2 kanun teklifi sunduklarını belirterek, 31 madde içeren 'Tapu Kanunuyla Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ve en düşük emekli aylıklarına ilişkin hüküm içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu aktardı.


MECLİS'E GELİYOR


En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenlemeye için teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.




